아침 최저 18∼23도·낮 최고 25∼33도

이른 무더위가 지속되고 있는 18일 오후 서울 여의도 물빛광장을 찾은 시민들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. 윤창빈 기자
이른 무더위가 지속되고 있는 18일 오후 서울 여의도 물빛광장을 찾은 시민들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. 윤창빈 기자

[헤럴드경제=양근혁 기자] 금요일인 19일까지 대부분 지역 낮 최고기온이 30도를 웃돌면서 더운 날씨가 지속될 전망이다. 폭염주의보가 내려진 수도권과 경북내륙 지역은 한낮 체감온도가 33도 이상으로 오를 것으로 보인다.

19일 전국 아침 최저기온은 18∼23도, 낮 최고기온은 25∼33도일 것으로 예상된다. 주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 23도와 33도, 인천 22도와 30도, 대전 21도와 32도, 광주 23도와 30도, 대구 22도와 31도, 울산 21도와 28도, 부산 22도와 28도 등이다.

비 소식도 있다. 강원동해안을 제외한 중부지방과 경북중·북부에 오후에서 저녁 사이 5∼30㎜ 소나기가 내릴 때가 있겠다. 대기 하층 공기가 햇볕에 달궈지면서 상승, 소나기 구름대를 만들겠다.

또 중국 상하이 쪽에서 기압골이 다가오면서 제주는 오전부터, 호남에는 늦은 오후부터, 나머지 지역에 밤부터 비가 내리겠다.

전국 대부분 지역에서 20일 오후까지 비가 이어지겠으며 강원·충청남부·전북·경북·제주에서는 밤까지 오겠다.

예상 강수량은 ▷제주 50∼180㎜(중산간과 산지 최고 250㎜ 이상) ▷강원산지·강원동해안·광주·전남 50∼100㎜(강원산지·강원동해안·전남남부서해안·남해안·지리산 부근 최고 120㎜ 이상) ▷전북·부산·울산·경남·대구·경북·울릉도·독도 30∼80㎜(부산·울산·경남남해안과 지리산 부근 최고 100㎜ 이상) ▷충청 20∼60㎜ ▷강원내륙 10∼60㎜ ▷수도권 10∼40㎜ ▷서해5도 5∼30㎜이다.


yg@heraldcorp.com