아침 최저 18∼23도·낮 최고 25∼33도

[헤럴드경제=양근혁 기자] 금요일인 19일까지 대부분 지역 낮 최고기온이 30도를 웃돌면서 더운 날씨가 지속될 전망이다. 폭염주의보가 내려진 수도권과 경북내륙 지역은 한낮 체감온도가 33도 이상으로 오를 것으로 보인다.

19일 전국 아침 최저기온은 18∼23도, 낮 최고기온은 25∼33도일 것으로 예상된다. 주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 23도와 33도, 인천 22도와 30도, 대전 21도와 32도, 광주 23도와 30도, 대구 22도와 31도, 울산 21도와 28도, 부산 22도와 28도 등이다.

비 소식도 있다. 강원동해안을 제외한 중부지방과 경북중·북부에 오후에서 저녁 사이 5∼30㎜ 소나기가 내릴 때가 있겠다. 대기 하층 공기가 햇볕에 달궈지면서 상승, 소나기 구름대를 만들겠다.

또 중국 상하이 쪽에서 기압골이 다가오면서 제주는 오전부터, 호남에는 늦은 오후부터, 나머지 지역에 밤부터 비가 내리겠다.

전국 대부분 지역에서 20일 오후까지 비가 이어지겠으며 강원·충청남부·전북·경북·제주에서는 밤까지 오겠다.

예상 강수량은 ▷제주 50∼180㎜(중산간과 산지 최고 250㎜ 이상) ▷강원산지·강원동해안·광주·전남 50∼100㎜(강원산지·강원동해안·전남남부서해안·남해안·지리산 부근 최고 120㎜ 이상) ▷전북·부산·울산·경남·대구·경북·울릉도·독도 30∼80㎜(부산·울산·경남남해안과 지리산 부근 최고 100㎜ 이상) ▷충청 20∼60㎜ ▷강원내륙 10∼60㎜ ▷수도권 10∼40㎜ ▷서해5도 5∼30㎜이다.