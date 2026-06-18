전국 시장·군수·구청장 뜻 모아 자치분권 실현 모임

[헤럴드경제(보성)=박대성 기자] 전국 60개 기초 지방자치단체가 가입한 ‘참좋은지방정부협의회’ 새 회장에 김철우 보성군수가 선출됐다.

보성군에 따르면 김 군수는 17일 서울 여의도에서 열린 ‘2026년 참좋은지방정부협의회 상반기 정기총회’에서 제6대 신임 회장에 뽑혔다.

행사에는 정청래 민주당 대표를 비롯한 전국 회원 지방정부의 시장·군수·구청장들이 참석했으며, 전년도 세입세출 결산안 심의·의결에 이어 차기 회장 선출 안건을 통해 새 회장 선출을 의결했다.

아울러 자치분권 발전에 이바지한 제5대 김미경 회장(은평구청장)에게 감사패 전달식도 함께 진행됐다.

김철우 신임 회장은 취임사에서 “지방정부 간 긴밀한 소통과 협력을 바탕으로 지역 현안을 함께 해결하고 실질적인 자치분권 실현과 지방정부 권익 증진을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

‘참좋은지방정부협의회’는 2018년 10월 15일 창립된 지방자치법 제169조에 따른 행정협의회이다.