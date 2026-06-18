일본·캄보디아 출장에 동행 “부실 출장 전수 조사해야”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 김기현 국민의힘 의원(울산 남을)은 선거관리위원회의 ‘외유성’ 출장 논란과 관련 “더불어민주당 인사들이 출장에 동행했다”고 18일 지적했다.

김 의원이 중앙선관위로부터 제출받은 ‘최근 5년간 선관위 직원 국외 출장 현황’에 따르면, 지난 2023년 선관위의 제22대 총선 재외선거 대비 해외 출장에 민주당 직원 2명이 동행한 것으로 파악됐다.

김 의원의 자료 분석 결과 민주당 직원 1명은 지난 2023년 8월 선관위의 일본 오사카 2박 3일 출장에 동행했다. 선관위 직원 3명과 민주당 직원 1명이 사용한 경비는 약 730만원이었다.

같은 시기 또 다른 민주당 직원 1명은 선관위 직원 4명과 함께 앙코르와트가 있는 캄보디아 시엠레아프 4박 5일 출장에 참여했으며, 이들이 사용한 예산은 총 1540만원이었다고 김 의원 측이 전했다.

김 의원은 “해당 출장들은 ‘구체적이고 특정한 업무수행을 위한 국외 출장’이라는 이유로 국외 출장 심의가 이뤄지지 않았으며, 통상 정당이 참여하는 해외연수의 경우 각 정당에 인원을 배분해왔는데 이마저도 2023년 이후 폐지됐다”고 밝혔다.

이어 “국민 혈세가 투입되는 해외 출장에 무턱대고 따라간 민주당이나, 시스템을 점검한다면서 특정 정당 관계자만 함께 한 선관위나 문제인 것은 마찬가지”라며 “부실 선거뿐만 아니라 국민 혈세가 낭비된 ‘부실 출장’에 대한 전수조사도 이뤄져야 한다”고 말했다.