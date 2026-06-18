“장성 상무대, 예산절감-군사교육 최적지…육군군수학교 등 동반 이전 제안”

[헤럴드경제=양대근 기자] 이개호 더불어민주당 의원(전남 담양·함평·영광·장성)은 18일 국회에서 안규백 국방부 장관을 만나 육군사관학교의 장성 상무대 이전을 요청했다고 밝혔다.

이날 면담에서 이 의원은 육사 지방 이전의 필요성을 설명하면서 “국방부 소유 부지인 장성 상무대 일원이 최적의 대안”이라는 의견을 전달했다.

이 의원에 따르면 장성 상무대 일원은 막대한 토지 매입 비용이나 복잡한 행정 절차 없이 신속한 이전이 가능해 국가 예산을 대폭 절감할 수 있으며, 보병·포병 등 5대 병과학교가 자리한 상무대의 인프라를 활용해 사관생도들에게 최고 수준의 융합 군사 교육 제공이 가능하다는 평가다.

아울러 이 의원은 대전 유성구에 위치한 육군종합군수학교와 육군정보통신학교의 장성 상무대 이전을 공식 요청하고, 아시아 최대 군사 교육시설인 상무대의 위상에 걸맞은 중앙도서관 건립과 노후화된 상무아파트 주거시설 개선사업 국비 반영을 건의했다.

담양 지역의 시급한 민원 해결도 주요 안건으로 논의됐다. 이 의원은 담양 대전면 전차포 사격장 인근에 수천 세대 규모의 3개 지구 아파트 건립이 고시되었음을 언급하며, 향후 예상되는 소음 민원과 주민 피해를 방지하기 위해 사격장의 조속한 타지역 이전을 요청했다.

이와 함께 영광 해상풍력 단지 조성과 관련해 안마도 인근 수역이 작전구역으로 지정되어 있어 레이더 설치 등 작전성 검토 협의에 현실적인 제약이 크다는 점을 설명하고, 원활한 사업 추진을 위한 국방부 차원의 전향적인 규제 완화와 협조를 당부했다.

이 의원은 “육사 장성 이전은 국가 균형 발전과 군 전투력 강화를 동시에 이룰 수 있는 시대적 과제이자 장성군민의 염원”이라며 “앞으로도 국방부와 긴밀히 소통하며 지역의 숙원 사업들이 차질 없이 해결될 수 있도록 국회 차원의 지원과 노력을 아끼지 않겠다”고 강조했다.