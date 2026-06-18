현금 지급보다 맞춤형 지원 우선 검토

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 전남광주통합특별시가 시민들이 통합을 체감할 수 있는 방안으로 통합민생지원금 지급을 추진중이다.

시도는 통합특별시 출범에 맞춰 민생지원금 지급을 계획하고 있다.

민형배 특별시장 당선인은 “시민들이 통합 100일 이내에 통합 효능감을 체감할 수 있는 방안을 마련하라”며 시도에 지원금 지급 등을 검토하라고 주문했다.

민 당선인의 구상은 통합 과정에서 중복 행정 축소, 조직 운영 효율화, 재정 통합 등으로 발생하는 여력(재정)을 시민들에게 지원금 형태로 돌려준다는 것이다. 고유가 등으로 어려움을 겪는 시민 부담을 덜어주는 취지도 있다.

시도는 이에 따라 지급 시기와 대상, 방식, 재원 등 구체적인 계획안을 마련하고 있다.

다만 일회성 현금 지급보다는 대중교통비 지원 등 맞춤형 지원책이 우선 검토되고 있다.

광주시 관계자는 “당선인의 검토 지시에 따라 일단 통합 100일 이내 지급할 수 있는 계획안을 마련하고 있다”며 “다만, 재원 확보 등 검토가 필요해 실제 지급이 가능할지는 협의가 더 필요하다”고 밝혔다.

민 당선인 인수위 관계자는 “통합의 효과를 시민들이 가장 체감할 수 있는 방안으로 지원금 지급이 검토되고 있다”며 “아직은 검토할 사항이 많아 논의를 더 해봐야 한다”고 말했다.