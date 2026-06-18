디지털 물관리 성과와 국제 협력 실적 인정

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국수자원공사(K-water)는 17일(현지시간) 태국 방콕에서 열린 ‘International Convention on Nation-Building, Wellness, and Peace upon Morality(ICNWP) 2026’ 행사에서 ‘Nation-Building Awards’ 공공부문 기업상을 수상했다고 18일 밝혔다. 상이 제정된 2017년 이후 국내 기관으로는 최초이다.

‘Nation-Building Awards’는 태국 소재 국제 비영리기구인 국가건설연구소(NBII)가 주관하는 상으로, 국가 발전과 공공가치 증진, 국제 협력에 이바지한 개인 또는 기관에 수여된다.

역대 수상자로는 마샬제도 대통령(2025년), 전 말레이시아 총리(2018년), 카자흐스탄 국회(2018년) 등이 있다.

각국의 전직 고위급 인사 등으로 구성된 국제 선정위원회는 한국수자원공사가 인공지능(AI), 디지털트윈 등 디지털 기술을 활용해 물 공급의 안정성과 재해 대응 역량을 높여 온 점을 주요 성과로 제시했다.

한국수자원공사는 또 AI 정수장을 통해 정수처리 공정의 운영 효율성과 위기 대응 역량을 높이고 디지털트윈 물관리 플랫폼을 통해 강우 예보와 댐 유입량 예측, 댐 모의 운영 등을 기반으로 재해 대응과 물관리 의사결정 역량을 강화해 왔다.

아시아물위원회(AWC) 의장기관으로 활동하며 개발도상국의 물관리 역량 강화를 지원하고 국제 물 협력 확대에 이바지해 온 점도 긍정적으로 평가받았다.

한국수자원공사는 이번 수상을 계기로 지속 가능한 물관리 체계를 강화하고 디지털 물관리 분야의 국제 협력을 확대해 공공 물관리 전문 기관으로서의 역할을 강화해 나갈 계획이다.

조용덕 한국수자원공사 글로벌사업본부장은 “기후위기 시대에는 안정적인 물 공급과 재해 대응 역량을 함께 높이는 것이 중요하다”며 “한국수자원공사의 물관리 경험과 기술을 국제사회와 공유하고 기후위기 대응과 글로벌 물 문제 해결을 위한 협력을 확대해 나가겠다”고 말했다.