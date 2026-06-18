사내 ‘AX 해커톤’ 대회, 개발역량 강화 AI에이전트 전문가 육성 프로그램 운영

포스코DX가 인공지능 전환(AX) 시대에 발맞춰 ‘1인 N에이전트 시대’를 구축하는 데 총력을 기울인다.

18일 포스코DX는 ‘AX 해커톤 2026’을 개최해 직원의 AI 활용 역량을 강화하고, 업무 자동화를 구현하는 자리를 마련했다고 밝혔다. 지난해 ‘AI 네이티브 컴퍼니’ 전환을 선언한 후, 모든 직원이 업무에 다수의 에이전트를 활용함은 물론 에이전트를 스스로 개발하는 역량을 갖추도록 지원한단 방침이다.

지난 4월부터 시작된 ‘AX 해커톤 2026’에는 총 75개팀, 188명이 참여했다. 최종 결선에는 ▷AI 기반 화면 설계 자동화 플랫폼 ▷채용 에이전트 협업 시스템 ▷프레임워크 마이그레이션 에이전트 ▷배터리·소재 AX 인사이트 포털 ▷사내업무용 AI 워크스페이스 ▷협업 이해도 적응형 멀티 에이전트 커뮤니케이션 어시스턴트 등을 개발한 6개팀이 선정됐다.

대상은 ‘AI 기반 화면 설계 자동화 플랫폼’을 구현한 ‘PIXEL 팀’이 차지했다. 수상자에게는 포상과 함께 해외 글로벌 AI 콘퍼런스 참관 기회가 제공된다. 단순 시상을 넘어, 세계 AI 최신 트렌드를 직접 체험하며 AI 혁신을 이끌 전문가로 육성하겠다는 의지를 담았다고 포스코DX는 강조했다. 우수작으로 선정된 AI 에이전트는 고도화해 정식 서비스로 출시할 계획이다.

아울러 포스코DX는 올해부터 ‘AX 아카데미 프로그램’을 운영하고 있다. 프로그램은 AI 기초부터 AI 에이전트 기획·설계·개발까지 단계별로 학습할 수 있도록 구성됐다. 차민주 기자