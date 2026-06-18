[헤럴드경제=양대근 기자] ‘투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상 규명 및 선거 관리 개혁을 위한 국정조사’(가칭) 특별위원회 위원장으로 내정된 윤상현 국민의힘 의원이 “이번 국정조사가 단순한 책임 추궁에 그치지 않고 대한민국 선거제도의 신뢰를 바로 세우는 출발점이 될 수 있도록 모든 역량을 다하겠다”고 강조했다.

윤 의원은 18일 자신의 페이스북에 “국민께서 국회에 부여한 책임의 무게를 엄중히 받아들이겠다. 특위 위원장으로서의 막중한 책임을 깊이 인식하며 여야를 떠나 객관적 사실과 증거에 기초해 조사를 진행하겠다”면서 이같이 밝혔다.

그는 “투표는 민주주의의 출발점이며, 참정권은 헌법이 보장한 국민의 가장 기본적인 권리다. 그럼에도 지난 6·3 지방선거에서는 일부 지역에서 투표용지가 부족해 국민이 투표권을 제대로 행사하지 못하는 초유의 사태가 발생했다”면서 “투표용지 부족 사태뿐 아니라 선관위를 둘러싼 각종 운영 부실 논란이 이어지면서 국민적 신뢰는 크게 흔들리고 있다”고 꼬집었다.

윤 의원은 “이제는 개별 사건의 진상 규명을 넘어 선거관리 시스템 전반을 점검하고 개혁해야 할 시점”이라면서 “국민께서 요구하시는 것은 분명하다. 왜 이런 일이 발생했는지 진상을 철저히 규명하고, 책임을 명확히 밝혀 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 선거관리 시스템을 근본적으로 개선하라는 것”이라고 설명했다.

아울러 “이번 국조는 특정 정당의 유불리를 따지는 정치 공방의 장이 되어서는 안 된다. 누구를 공격하기 위한 조사도, 누구를 보호하기 위한 조사도 되어서는 안 된다”면서 “오직 국민의 눈높이에서 사실을 확인하고, 무너진 신뢰를 회복하는 것이 국정조사의 목적이어야 한다”고 강조했다.

윤 의원은 “국조를 통해 선관위의 대응 과정과 조직 운영, 책임 체계, 선거관리 전반을 면밀히 점검하고 필요한 제도 개선과 법률 정비 방안까지 충실히 마련하겠다”면서 “민주주의는 선거 결과만으로 완성되지 않는다. 선거 과정에 대한 국민의 신뢰가 있을 때 비로소 민주주의는 굳건히 설 수 있다”고 밝혔다.