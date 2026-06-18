[헤럴드경제=최원혁 기자] 브라질에서 50대 여성이 익스트림 스포츠를 즐기던 중 모기약을 바르려다 발을 헛디뎌 추락사하는 사고가 발생했다.

17일(현지시간) 스페인어권 매체 인포바에에 따르면 지난 14일 브라질 리우데자네이루주 마리카시의 익스트림 스포츠 명소인 그루타스 도 스파르 동굴에서 50대 여성이 약 30m 높이 절벽 아래로 추락해 숨졌다.

이 여성은 라펠 하강을 시작하기 불과 몇 초 전 절벽 가장자리에서 모기 기피제를 바르다가 중심을 잃고 미끄러진 것으로 조사됐다. 소방대원들이 현장에 도착했을 때 이미 숨진 상태였다.

여성은 헬멧, 장갑, 안전띠 등 모든 장비를 갖춘 상태에서 밧줄을 고정하는 확보 지점으로 이동하던 도중 변을 당한 것으로 알려졌다.

현장에 있던 목격자는 경찰 조사에서 “그녀가 모기약을 바르기 위해 한쪽 다리를 들어 올리는 순간 경사진 지형에서 지탱하고 있던 반대쪽 발이 미끄러지면서 그대로 떨어졌다”며 “순식간에 일어난 일이었다”고 진술했다.

한편 해당 사고가 발생하기 하루 전인 지난 13일에는 상파울루주 리메이라의 ‘해골 다리’에서 20대 여성이 번지점프 도중 40ｍ 아래로 추락해 사망하는 사건이 있었다. 경찰은 직원들이 안전로프 미착용 상태에서 여성을 뛰어내리게 했을 가능성에 무게를 두고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.