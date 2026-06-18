‘지리 프리페이스 TCR’ 활용 지리자동차 중형 세단 싱루이 기반

[헤럴드경제=권제인 기자] 지리홀딩그룹 산하 지리 그룹 모터스포츠가 ‘2026 TCR 월드 투어’ 2라운드 스페인 발렌시아 대회에서 3연승을 달성했다고 18일 밝혔다.

지리 그룹 모터스포츠는 공식 파트너인 지리 시안 레이싱팀은 스페인 리카르도 토르모 서킷에서 열린 이번 대회에서 세 차례 레이스를 모두 석권했다. 이를 통해 지리 시안 레이싱팀은 이탈리아 미사노에서 열린 개막전에 이어 발렌시아 대회까지 연승을 이어가게 됐다.

지리 시안 레이싱 팀의 신규 경주차인 ‘지리 프리페이스 TCR’가 이번 연승에 크게 기여했다고 지리홀딩그룹은 강조했다. 지리 프리페이스 TCR는 지리자동차의 중형 세단 싱루이를 기반으로 개발된 차량으로, 섭씨 30도를 웃도는 고온 환경과 까다로운 서킷 조건에서도 안정적인 주행 성능과 내구성을 보여줬다.

특히 지리 시안 레이싱 소속 드라이버 산티아고 우루티아는 레이스 1~3에서 모두 우승하며 국제 투어링카 대회 역사상 처음으로 단일 주말 3승을 달성한 드라이버가 됐다. 우루티아는 “팀이 마지막 순간까지 훌륭한 레이스카를 제공해줬기에 세 번의 우승을 달성할 수 있었다”며 “지리자동차와 시안 레이싱 팀에 감사한다”고 말했다.

팀 동료인 테드 비요크도 레이스 1과 3에서 각각 2위를 기록하며 두 차례 원투 피니시를 완성했다. 이에 따라 우루티아와 비요크는 드라이버 챔피언십 순위 1위와 2위에 올랐으며, 팀 챔피언십 경쟁에서도 우위를 점하게 됐다.

지리 그룹 모터스포츠 관계자는 “지리 프리페이스 TCR이 데뷔전 첫 승에 이어 2라운드에서도 3연승을 기록하며 지리의 기술 경쟁력을 전 세계 모터스포츠 팬들에게 보여줬다”며 “앞으로도 시즌 최종 우승을 위해 노력할 뿐 아니라, 지리홀딩그룹의 모터스포츠 역량을 지속적으로 강화하는 데 기여할 것”고 말했다.

한편, 2018년 설립된 지리 그룹 모터스포츠는 지리홀딩그룹 산하 브랜드들의 레이싱 활동을 총괄하고 있다. 현재 중국 항저우와 스웨덴 예테보리에 공동 본사를 두고 TCR을 비롯한 글로벌 모터스포츠 대회에 참가하고 있다.