토스인사이트 보고서 발간

[헤럴드경제=유혜림 기자] 디지털 월렛이 단순한 가상자산 보관 수단을 넘어 자산의 권리와 책임, 거래 권한을 관리하는 새로운 금융 인프라로 부상하고 있다는 진단이 나왔다. 금융의 중심축이 기존 계좌 기반 구조에서 권한 기반 구조로 이동하면서 디지털 월렛이 그 변화의 핵심 접점으로 자리 잡고 있다는 설명이다.

토스의 금융경영연구소 토스인사이트가 18일 비즈니스 인사이트 보고서 ‘디지털 월렛: 온체인 금융의 시작점’을 이 같은 내용을 골자로 발간했다. 블록체인 기반 금융에 대한 관심이 높아지면서 온체인 금융의 핵심 접점인 디지털 월렛의 역할과 발전 방향을 분석한 것이다.

보고서에 따르면 디지털 월렛은 가상자산 보관 기능을 넘어 결제·송금, 기업용 월렛 서비스, 토큰화 자산(RWA), 탈중앙화 서비스(DeFi), 인공지능(AI) 에이전트 기반 자동화, 신원·자격 검증 등으로 활용 범위가 빠르게 확대되고 있다. 이에 따라 하나의 월렛 구조가 모든 서비스를 포괄하기보다는 사업 목적에 따라 서로 다른 구조가 필요하다고 진단했다.

최근 원화 스테이블코인 제도화 논의와 토큰증권(STO), 실물자산 토큰화(RWA) 시장 확대가 본격화되면서 디지털 월렛이 차세대 금융 플랫폼의 핵심 인프라로 주목받는 분위기다.

토스인사이트는 디지털 월렛을 기술 구조, 통제 구조, 책임 구조, 사용성 구조 등 네 가지 설계 축으로 구분하고 이를 기반으로 여섯 가지 기본 유형과 하나의 결합 운영 모델을 제시했다. 또한 코인베이스, 스트라이프, 페이팔, 레볼루트, 블랙록, JP모건 등 글로벌 주요 기업 사례를 분석해 사업 영역별 적합한 월렛 구조와 운영 방식을 정리했다.

아울러 마운트곡스(Mt. Gox), FTX, 셀시우스(Celsius) 등 실패 사례를 함께 분석하며 자산에 대한 통제와 책임 구조가 잘못 설계될 경우 발생할 수 있는 위험 요인도 짚었다. 이를 바탕으로 사업자가 사업 목적에 맞는 월렛 구조를 선택할 수 있도록 의사결정 기준과 단계별 실행 방향을 제시했다.

토스인사이트는 향후 경쟁력이 모든 기능을 하나의 시스템에 통합하는 데 있지 않다고 진단했다. 대신 결제와 토큰화 자산, 탈중앙화 서비스, 신원·자격 검증 등 서로 다른 책임 구조를 안정적으로 연결하면서도 이용자에게는 하나의 경험으로 제공할 수 있는 사업자가 경쟁 우위를 확보할 것으로 전망했다.

김현만 토스인사이트 전략컨설팅팀 리더는 “온체인 금융이 확산될수록 디지털 월렛은 단순한 서비스 기능을 넘어 금융 서비스 전반을 연결하는 핵심 인프라가 될 것”이라고 말했다.