[헤럴드경제=김보영 기자] 글로벌 AI 반도체 시장을 이끄는 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자가 최근 한국과 대만을 잇따라 방문했지만 일본은 일정에서 제외하면서, 일본 IT 업계에 위기감이 확산하고 있다.

최근 일본 경제지 니혼게이자이신문(닛케이)은 황 CEO의 ‘일본 패싱’을 두고 단순한 방문 일정 문제가 아닌 AI 혁명에서 일본이 뒤처질 수 있는 위험성을 보여주는 상징적 장면이라고 진단했다.

황 CEO는 지난달 말 대만에 2주간 머물며 TSMC와 폭스콘 경영진을 만나 협력 방안을 논의했다. 이 자리에서 그는 대만에 연간 1500억 달러(약 227조원) 규모의 투자를 추진하겠다는 계획도 밝혔다.

이어 지난 5일에는 한국을 방문해 SK, LG, 네이버 등 주요 대기업 총수들과 이른바 ‘삼겹살 회동’을 하고, tvN 예능 프로그램 녹화와 두산 유니폼을 입고 프로야구 시구에 나서는 등 3박 4일간 바쁜 일정을 보냈다. 그러나 일본은 이번 일정에 포함되지 않았다.

닛케이는 황 CEO가 한국과 대만을 단순한 부품 공급처가 아닌 AI 미래를 함께 설계할 ‘핵심 파트너’로 대우하고 있다고 분석했다. 공장이 없는 엔비디아 입장에서 대만의 TSMC와 한국의 삼성전자, SK하이닉스는 핵심 부품 공급망을 담당하는 필수 협력사다.

반면 일본은 한국과 대만에 비해 파트너로서의 매력이 크게 떨어진다고 진단했다. 닛케이는 “일본이 반도체 제조장비와 웨이퍼 등 소재 분야에서는 강점을 갖고 있지만 엔비디아와 직접 연결되는 기업은 많지 않다”고 지적했다.

글로벌 AI 기업들이 일본을 ‘동반자’가 아닌 단순한 ‘소비 시장’으로 바라보고 있다는 분석도 나왔다. 닛케이는 “최근 앤스로픽, 팔란티어 등 미국의 유력 AI 기업들이 잇따라 일본을 찾고 있지만, 이는 AI 개발 파트너라기보다는 자사 시스템을 판매할 고객으로 대하고 있는 것”이라고 꼬집었다.

이는 과거 애플의 스마트폰 혁명 당시 소니, 무라타제작소 등 일본 부품사들이 핵심 생태계에 진입했던 것과 대비된다는 설명이다.

닛케이는 “황 CEO가 시간을 쪼개 직접 찾아가 협력을 제안할 만큼 매력적인 기업이 지금 일본에 얼마나 있나”라며 “새로운 AI 혁명의 파도 속에서 엔비디아와 같은 선도 기업의 파트너가 될 수 있을지 여부가 향후 일본의 국부를 좌우하게 될 것”이라고 경고했다.