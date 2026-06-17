[헤럴드경제=양대근 기자] 정점식 국민의힘 원내대표는 최근 서울경찰청 경비부장이 자당 국회의원 보좌진에게 물리력을 사용한 것과 관련 이재명 대통령을 향해 “서울경찰청장과 서울경찰청 경비부장을 즉각 경질하라”고 요구했다.

정 원내대표는 이날 국회에서 열린 의원총회에서 “서울경찰청 경비부장이 우리 당 보좌진의 팔을 비틀고 목덜미를 잡는 폭행을 저질렀다”며 이같이 주장했다.

그는 “경찰 고위 간부가 국회의원과 보좌진 앞에서 이토록 안하무인인데 경찰이 일반 국민과 서민을 위한 소위 ‘민중의 지팡이’가 되어주겠나”라며 “결코 좌시할 수 없고 용납할 수 없는 폭행에 대해 당 차원에서 강력한 법적 조치를 취하겠다”고 말했다

전날 국민의힘 의원들은 잠실 개표소에서 이어지는 시위에 대해 “아무 생각 없이 옆에서 불법 행위에 동조했다가 공범으로 적용될 경우에는 패가망신할 수 있다”고 한 박정보 서울경찰청장의 발언에 대해 항의하기 위해 서울경찰청을 방문했다. 이 과정에서 서울경찰청 경비부장이 의원 보좌진을 상대로 물리력을 사용했다는 논란이 제기된 바 있다.

정 원내대표는 이날 투표용지 부족 사태와 관련해서는 “국정조사만으로는 한계가 있을 수밖에 없고, 정권에 좌우되는 검경합동수사본부만으로 이 사건의 진상을 밝힐 수 없다”면서 “야당 추천 특별검사를 통한 엄정한 진상 규명이 필요하다”며 국민의힘이 당론 발의한 특검법을 민주당이 수용하라고 촉구했다.