[헤럴드경제=문영규 기자] 2026 북중미 월드컵에 출전한 아르헨티나 축구대표팀 리오넬 메시가 알제리와의 경기에서 해트트릭을 기록하며 월드컵 역대 최다 득점 ‘타이’ 기록을 세웠다.

메시는 17일 오전 10시(한국시각) 미국 미주리주 캔자스시티 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 알제리와의 J조 조별리그 1차전에서 최전방 공격수로 선발 출전, 전반 17분 선제골을 시작으로 후반 15분, 후반 31분 추가골을 넣으며 해트트릭을 기록했다.

A매치 통산 200번째였던 이번 경기에서 메시는 월드컵에서 개인 첫 해트트릭을 기록함과 동시에 역대 월드컵에서 16골을 넣으며 독일의 미로슬라프 클로제와 함께 역대 최다 득점자로 기록됐다.

메시는 이번 대회에서 6회 연속 월드컵 출전 기록도 썼다.

메시는 2006년 독일 월드컵에서 1골을 넣었고 2014년 브라질 월드컵에서 4골을 기록했다.

2018년 러시아 월드컵에선 1골, 2022년 카타르 월드컵에선 7골을 넣으면서 이번 대회를 시작하며 13골을 기록 중이었다.