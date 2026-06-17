1970년대 현대중공업이 조선소도 없이 초대형 유조선을 수주했을 때 많은 이들은 그 도전을 무모하다고 했다. 만약 당시 한국이 그런 비웃음을 두려워했다면 지금 세계 조선 시장의 주인공은 한국이 아닐 것이다. 경쟁력은 성공해서 생기는 게 아니다. 성공할 때까지 실패를 감수하며 도전한 결과로 만들어진다.

미래에셋증권의 스페이스X 공모주 배정 시도가 무산됐다. 금융당국이 사실관계 확인에 나섰고, 투자자들 사이에서는 과장 광고와 내부통제 문제를 둘러싼 비판이 이어지고 있다. 투자자들에게 기대를 심어준 뒤 실제 배정을 받지 못했다는 점에서 비판받을 대목이 있는 것도 사실이다.

하지만 이번 사안을 단순히 ‘실패’로만 규정한다면 정작 한국 자본시장이 얻어야 할 중요한 교훈을 놓치게 된다.

이번 논란은 한국 금융투자업계가 글로벌 자본시장에서 어느 정도 경쟁력을 갖추고 있는지 여실히 보여준 사건에 가깝다.

한국 자본시장은 몸집만 놓고 보면 이미 선진국 시장과 어깨를 나란히 할 수준으로 성장했지만, 정작 글로벌 경쟁력은 세계적 투자은행(IB)들과 비교하면 아직 변방에 가깝다. 실제 국내 증권사 중 글로벌 혁신기업의 대형 기업공개(IPO) 경쟁에 뛰어들 수 있는 곳 자체가 많지 않다.

미래에셋증권이 이번 스페이스X 딜에 도전할 수 있었던 건 국내 최대 수준의 해외 네트워크를 구축해 왔기 때문이다. 미래에셋증권은 해외 현지법인과 사무소를 합쳐 29개 거점을 운영하고 있으며 이는 국내 증권사 가운데 가장 많다.

스페이스X 같은 초대형 비상장 기업이 상장에 나설 경우 주관사는 대개 골드만삭스, 모건스탠리, JP모건 등 글로벌 IB들이다. 이들은 공모주 물량을 배정할 때 단순히 투자 의향 금액만 보지 않는다.

과거 IPO에 얼마나 꾸준히 참여했는지, 단기 차익만 노리는 투자자가 아닌지, 상장 이후에도 안정적으로 주식을 보유할 것인지, 글로벌 기관투자자 네트워크를 얼마나 갖추고 있는지, 향후 다른 딜에서도 거래할 수 있는 파트너인지 등을 종합적으로 고려한다. 즉, 해외 IPO 물량 확보는 수년간의 거래 관계와 신뢰, 현지 네트워크, 운용 역량이 축적돼야 가능한 영역이다.

투자은행 산업의 경쟁력 역시 마찬가지다. 글로벌 IPO 한 건, 해외 딜 한 건, 기관투자자와 거래 한 번 한 번이 쌓여 비로소 신뢰가 된다. 오늘 물량을 받지 못했다고 내일 시장에서 퇴출당하는 것은 아니다. 반대로 아예 도전하지 않으면 영원히 물량을 받을 수 없다.

스페이스X 뿐 아니라 오픈AI, 앤트로픽 등 AI 시대를 이끄는 기업들의 IPO 가능성도 꾸준히 거론된다. 하지만 국내 증권사들이 글로벌 IPO 시장에서 존재감을 확보하지 못한다면 그 성장의 과실을 국내 투자자들에게 연결해 줄 통로는 점점 좁아질 수밖에 없다.

미국은 주관사가 기관투자자 중심으로 물량을 배정한다. 반면 국내서는 일반 투자자를 대상으로 공모를 진행하기 위해 증권신고서 제출과 심사 절차를 거쳐야 한다.

투자자 보호를 위한 장치지만 글로벌 IPO 일정과 충돌할 경우 국내 금융사들만 불리한 조건에 놓일 수 있다. 투자자 보호 원칙은 지키되 글로벌 환경에 맞는 제도적 유연성도 함께 고민해야 한다. 해외는 가능한데 국내는 불가능한 규제가 무엇인지, 해외 IPO 참여 과정에서 불필요한 제약은 없는지 점검해야 한다.

오픈AI도, 앤트로픽도, 그다음 혁신기업도 결국 상장한다. 그때 한국은 어깨를 나란히 하며 투자 기회를 잡는 플레이어가 될 것인가, 또 한 번 구경꾼에 머물 것인가.

잘못은 바로잡고, 제도는 보완하되, 도전은 계속 장려해야 한다. 그래야 한국 증권업계도 세계 시장에서 경쟁력을 키울 수 있고, 국내 투자자들 역시 글로벌 혁신기업 성장의 혜택을 함께 누릴 수 있다.