유력 후보 박원주 전 경제수석은 고사

[헤럴드경제=배문숙 기자]한국과 미국 간 전략적 산업협력을 전담할 한미전략투자공사의 초대 사장에 산업통상부 1급 출신이 내정된 것으로 확인됐다. 유력 후보였던 문재인 정부 마지막 경제수석을 지낸 박원주 동국대 석좌교수 겸 국민경제자문회의 전략경제협력분과장은 끝내 고사한 것으로 알려진다.

17일 정치권 등에 따르면 정부는 오는 18일 ‘대미투자특별법’ 발효 시점에 맞춰 한미전략투자공사 출범식과 초대 사장 선임 결과를 발표할 예정이다.

초대 사장은 산업부 통상차관보를 지낸 A씨가 내정된 상태로 최종 발표만 남은 것으로 파악됐다. A씨는 미국 인디애나·뉴욕주 변호사 자격증을 보유했으며 산업부에서 자동차 항공과장·전자부품과장·반도체 디스플레이과장 등 주요 보직을 거쳤다.

특히 자동차과장 시절 한국GM 군산공장 활용 밑그림을 그렸고, 통상 현안이 집중됐던 트럼프 1기 행정부 때는 반도체과장으로 대응 업무를 맡았다.

한미전략투자공사 설립위원회는 지난달 9~17일 초대 사장 공모 접수를 마치고 재정경제부 장관 제청을 거쳐 한미전략투자공사 출범에 맞춰 이재명 대통령이 초대 사장을 최종 임명할 예정이다. 임기는 3년으로, 초대 사장은 향후 대규모 대미 투자 사업을 총괄하는 핵심 역할을 맡게 된다.

한미전략투자공사 설립위원회는 초대 사장 공모 당시 자격요건으로 금융·투자 분야 또는 전략산업 분야에서 10년 이상 종사한 경력을 제시했다. 전략산업 분야는 조선, 반도체, 의약품, 핵심광물, 에너지, 인공지능(AI), 양자컴퓨터 등으로 명시했다.

유력 후보였던 박 전 수석은 고심 끝에 고사한 것으로 알려진다. 박 전 수석은 월성 원전 1호기 조기 폐쇄 당시 산업부 에너지자원실장을 맡아 당시 야당인 국민의힘으로부터 직권 남용 혐의로 고발당했지만 불기소 처분을 받았다.

세종에 설립되는 한미전략투자공사는 사장 선임과 함께 직원 채용도 진행 중이며, 공사 출범 초기에는 최소 인력으로 운영한 뒤 점차 조직을 확대해 50명 안팎 규모로 꾸릴 계획이다.

한미전략투자공사는 한미 간 전략적 투자 협력을 제도적으로 뒷받침하기 위한 ‘대미투자특별법(한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법)’ 제정에 따라 설립된다. 해당 법은 총 3500억달러 규모의 대미 투자를 이행하기 위한 근거로, 조선업 1500억달러, 에너지·반도체·핵심광물·인공지능·바이오 등 전략산업에 2000억달러를 투자하는 내용을 담고 있다. 전략산업 투자 2000억달러는 연간 200억달러 한도로 집행된다.

투자 사업은 산업통상부 내 사업관리위원회가 발굴하고, 재경부 장관이 위원장을 맡는 한미전략투자운영위원회가 이를 심의·의결하는 구조다. 이후 미국과 협의에 앞서 국회 소관 상임위원회에 사전 보고하는 절차를 거친다.

한미전략투자공사는 이러한 투자 집행을 총괄하며, 2조원 규모의 정부 출자 자본금으로 운영된다. 또한 3500억달러 규모 투자 재원을 운용하는 한미전략투자기금의 조성·관리 역할도 맡는다.