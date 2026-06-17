울산시, 건축주택공동위원회 개최 북구 주거복합 등 3건 조건부 의결

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시는 최근 2026년 제4회 건축주택공동위원회를 열고 북구 신천동 주거복합 건축물 등 4건을 심의해 조건부 의결 3건, 재검토 1건을 결정했다고 17일 밝혔다.

이번 심의에서는 건축물 입면계획과 차량 동선, 보행환경, 지구단위계획 및 경관계획의 적정성 등을 검토해 북구 신천동 등 3개 지역에 모두 1653세대를 공급하도록 했다.

울산시 북구 신천동 214번지 매곡천 인근 중심상업지역에 들어서는 주거복합건물은 기존 488세대 규모에서 부지를 추가 매입해 지하 3층~지상 23층, 9개 동, 659세대로 변경하도록 했다.

울산시 동구 화정2지구 1블록 6로트 공동주택은 지하 4층~지상 22층, 6개 동, 616세대를 산지 개발 과정에서 절개면 발생을 최소화하도록 했다.

울산시 남구 야음동 831-4번지 일원에 지하 4층~지상 40층, 3개 동에 아파트 348세대와 오피스텔 30호를 건립하는 사업도 통학 차량 정차 공간과 보행 동선이 충돌하지 않도록 안전 대책 조건부로 승인했다. 심의 결과는 울산시 누리집에 공개돼 있다.

울산시 관계자는 “울산의 비전인 ‘인공지능(AI) 수도 울산’에 맞춰 전기차 충전구역 열감지 감시카메라(CCTV) 설치 등 스마트 시스템 적용을 고려해 심의했다”고 밝혔다.