[헤럴드경제=김보영 기자] 서울 지하철 4호선에서 왜소한 여성들을 상대로 폭행을 일삼는 남성이 있다는 제보가 온라인상에서 확산되며 시민들의 불안이 커지고 있다.

16일 소셜미디어 스레드에는 “4호선 불암산행 열차에서 작은 체구의 여성들만 골라 상습적으로 폭행하는 남성이 있다”는 내용의 게시글이 올라왔다.

작성자 A씨는 “(해당 남성이) 오후 5시 30분쯤 10-4칸에 탑승한다”며 “직접 목격한 것만 다섯 차례다. 딱 봐도 체구가 작은 여성들만 노린다”고 주장했다. 이어 “오늘은 한 여성 승객이 해당 남성에게 맞아 멍까지 들었다”고 덧붙였다.

A씨는 “특정인을 공격하거나 마녀사냥하기 위한 목적이 아니다”라며 “몇 주 동안 같은 구간에서 비슷한 상황이 반복되는 것을 목격했고 특히 키가 작거나 왜소한 여성들이 주된 대상이 되는 것으로 보여 우려를 갖게 됐다. 함께 퇴근하는 지인이 직접 피해를 본 상황도 있었다”고 설명했다.

그러면서 “오후 5시 30~40분경 4호선 불암산행 열차 10-4칸 부근에서 키가 작고 평범한 체형의 20대 남성으로부터 어깨를 부딪치거나 팔꿈치로 맞고, 반말이나 폭언, 욕설을 들은 피해자가 있다면 제보해 달라”고 요청했다.

A씨가 함께 공개한 사진에는 해당 남성으로 추정되는 인물의 사진이 담겼다. 이후 소셜미디어에는 누리꾼들의 추가 제보와 목격담이 이어졌다.

한 이용자는 “어제 노원역에서 이 사람을 봤다”며 “경찰과 역무원이 탑승해서 주변을 살피고 있었는데, 남성이 구석으로 스윽 갔다가 상계역에서 내렸다”고 주장했다. 이어 “행동과 말투가 다소 이상했다”며 “전화 통화 내용도 수상했고 내리기 전 눈이 마주쳤는데 섬뜩한 느낌이 들었다”고 전했다.

또 다른 제보자는 “예전에 여자만 골라 때리던 남성과 비슷한 일을 당한 적이 있다”며 “노원에 사는데 4호선을 탈 때 조심해야 할 것 같다. 경찰과 지하철 측이 조금 더 적극적으로 대응했으면 좋겠다”라고 두려움을 호소했다.

논란이 확산되자 A씨는 “조회 수가 너무 많아지면서 추가 보복을 당할까 우려돼 기존 게시물을 내렸다”며 “추가 피해 사례가 있는 분은 제보해 달라”고 밝혔다.