2005년 설립 이후 20여 년 축적해 온 경쟁력 입증 5개 전시장·6개 서비스 센터 운영…딜러사 중 최다

[헤럴드경제=서재근 기자] 포르쉐 공식 딜러 스투트가르트스포츠카(SSCL)가 누적 출고 5만 대를 달성했다고 17일 밝혔다. 이번 성과는 2005년 설립 이후 약 20년간 축적해 온 고객 신뢰와 차별화된 서비스 경쟁력이 만들어낸 상징적인 기록이다.

SSCL은 국내 포르쉐 공식 딜러사 가운데 가장 많은 5개 전시장과 6개 서비스센터를 운영하고 있다. 아울러 포르쉐 인증 중고차 센터와 국내 최초로 선보인 포르쉐 스튜디오 4곳을 통해 고객과의 접점을 지속해서 넓혀 왔다.

또한 전문 테크니션 역량과 프리미엄 고객 서비스를 바탕으로 차량 구매부터 정비, 라이프스타일 프로그램에 이르기까지 포르쉐 오너의 전 여정을 아우르는 브랜드 경험을 제공하고 있다.

특히, SSCL은 서비스 품질 향상에 힘쓰고 있다. 지난해 포르쉐 서비스센터 양재를 신규 오픈하며 서비스 네트워크를 확대했으며, 약 100명의 포르쉐 인증 테크니션(ZPT)을 중심으로 업계 최고 수준의 서비스 처리 전문성을 갖추고 있다.

SSCL은 차량 판매를 넘어 고객과의 접점을 확대하기 위한 다양한 브랜드 경험 프로그램도 운영하고 있다. 최근에는 ‘카이엔 일렉트릭 전시’ 시즌 2 프로그램을 통해 카이엔 일렉트릭을 전시하고, 프리미엄 커피 문화를 결합한 고객 참여형 행사 ‘포르쉐 일렉트릭 카페’를 선보였다.

해당 프로그램은 전시와 라이프스타일 콘텐츠를 아우르는 복합 브랜드 경험을 제공하며, 고객들이 포르쉐가 추구하는 가치와 문화를 보다 가까이에서 경험할 수 있도록 기획됐다는 게 회사 측의 설명이다.

SSCL 관계자는 “‘포르쉐를 가장 포르쉐답게’라는 슬로건 아래 앞으로도 다양한 고객 만족 프로그램과 브랜드 활동을 통해 국내 최고 수준의 포르쉐 딜러사로서의 입지를 더욱 공고히 해 나갈 것”이라고 말했다.