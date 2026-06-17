해수부, 18~25일 권역별 재난대응 워크숍 개최 선박사고·해양오염부터 AI 재난대응까지 협력 강화

[헤럴드경제=김선국 기자] 정부가 선박사고와 대규모 해양오염 등 해양수산 분야 재난에 대비해 전국 단위 협업체계 점검에 나선다.

해양수산부는 18일부터 25일까지 부산·서울·강릉·광주 등 전국 4개 권역에서 ‘해양수산 재난 대응 역량 강화 합동 워크숍’을 개최한다고 17일 밝혔다.

이번 워크숍에는 지방해양수산청과 지방자치단체, 항만공사, 수협, 해양환경공단 등 70여 개 기관에서 재난업무 담당자 250여 명이 참석한다.

해수부는 선박사고와 대규모 해양오염, 적조, 조수, 해파리, 해수욕장 안전사고, 수산물도매시장 사고, 항만 재난 등 11개 재난 유형의 주관기관 역할을 맡고 있다.

참석자들은 국가재난관리체계와 위기관리 매뉴얼을 비롯해 선박사고·해양오염·해파리 대량 출현 등 주요 재난 사례와 대응 방안을 공유할 예정이다. 다음 달 1일부터 시행되는 어선원 구명조끼 착용 의무화 제도와 여름철 태풍·집중호우 대응 방안도 논의한다.

특히 올해는 인공지능(AI)을 활용한 미래형 재난 대응체계 등 최신 재난관리 동향도 소개된다.

해수부는 기후변화로 해양재난 발생 위험이 커지는 상황에서 중앙정부와 지방정부, 공공기관 간 협업체계를 강화해 초기 대응 역량을 높인다는 계획이다.

이수호 해수부 해사안전국장은 “재난은 초기 대응과 기관 간 협력이 무엇보다 중요하다”며 “해양수산 관계기관 간 협력체계를 더욱 강화해 국민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.