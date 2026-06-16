[헤럴드경제=김보영 기자] 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘참교육’의 흥행 돌풍이 이어지고 있는 가운데, 안민석 경기도교육감 당선인이 드라마 속 가상 기관인 ‘교권보호국’을 현실에 도입하는 방안을 검토 중이라고 밝혔다.

안 당선인은 16일 CBS 라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’에 출연해 “교권도 지키고 학습권을 지킬 경기형 교권보호국을 인수위원회에서 설계하고 있다”며 “교권과 학습권 둘 다를 지켜낸다는 의미에서 교육활동보호국 정도가 좋지 않을까 생각한다”고 말했다.

그는 “교원 자격이 있는 교사들 중에서 특수부대 출신들. 의외로 해병대 출신, 특전사 출신, 공수대 출신들이 생각했던 것보다 많더라”며 ‘경기도교육청 교권보호국’ 공개 토론을 제안한 뒤 일부 교사들로부터 ‘제가 경기도 나화진이 되겠다’는 연락이 개별적으로 오고 있다고 설명했다.

이어 “주변에 알아보니 충분히 그런 역할을 할 수 있는 분이 20~30명 정도 있다”며 “위기에 처해 있는 학교, 문제가 있는 학교, 선생님들이 통제가 안 되는 그런 사안에 즉각적으로 투입을 해서 계도하고 학교 분위기를 바꾸는 것이 필요하다고 생각한다”고 말했다.

다만 안 당선인은 “꽃으로라도 아이들을 때려서는 안 된다”며 ‘폭력’은 절대 없을 것이라고 강조했다. 그는 “학생들은 특수부대 출신의 감독관이라는 것 자체에 위압감을 느낄 수 있다”며 “마동석 같이 강한 사람이 폭력을 쓰지 않고 아이들을 잘 계도하면 학교와 학생 모두에게 좋은 거 아니겠나”라고 했다.

안 당선인은 지난 13일에도 페이스북을 통해 ‘참교육’을 언급하며 경기도교육청에 교권보호국 신설을 검토하는 공개 토론회를 제안한 바 있다. 그는 “교권을 지키는 ‘참교육 시즌2’를 경기도에서 구현해봤으면 좋겠다”며 “어른들이 학생들을 무서워하는 세상을 마감해야 한다”고 강조했다.

한편 지난 5일 공개된 ‘참교육’은 무너진 교권 회복을 위해 신설된 가상의 기관 ‘교권보호국’의 활약을 담은 판타지 액션물이다. 극중 특전사 출신 나화진(김무열)은 압도적인 체급으로 학교폭력 가해자를 응징한다. 공개 사흘 만에 글로벌 비영어 쇼부문 1위를 기록하며 국내외에서 큰 화제를 모으고 있다.