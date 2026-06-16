113억원 규모 국책과제 주관 29년까지 20㎾급 연료전지 시스템 개발

[헤럴드경제=권제인 기자] 코렌스그룹 계열사 케이퓨얼셀이 차세대 잠수함용 연료전지 시스템 개발에 착수한다고 16일 밝혔다.

케이퓨얼셀은 한국에너지기술평가원이 지원하는 ‘신재생에너지핵심기술개발사업’의 주관연구개발기관으로 선정돼 총 113억원 규모의 연구개발비를 확보했다.

이번 과제는 ‘상용 연료전지 스택을 활용한 질소순환형 혼합가스 기반 20㎾급 잠수함용 연료전지 시스템 개발’로, 케이퓨얼셀은 2029년 12월까지 국산 잠수함용 연료전지 기술 고도화에 나설 계획이다.

사업은 산학연과 수요기업이 참여하는 컨소시엄 형태로 추진된다. 케이퓨얼셀이 주관기관을 맡고 숭실대학교 산학협력단과 울산테크노파크가 공동연구개발기관으로 참여한다. HD한국조선해양은 공동연구개발기관이자 수요기업으로 참여해 개발 결과물의 실증과 상용화를 지원할 예정이다.

현재 잠수함에는 외부 공기 공급 없이 장시간 잠항이 가능한 순산소형 공기불요추진체계(AIP)가 주로 적용되고 있다. 케이퓨얼셀 컨소시엄은 기존 기술을 발전시켜 질소-산소 혼합가스 환경에서도 안정적으로 작동할 수 있는 가스 공급·순환·제어 기술 확보를 목표로 하고 있다.

이를 통해 기존 AIP 잠수함 체계의 선택 폭을 넓히고, 운용 목적에 따라 안전성과 효율성, 경제성을 높인 차세대 잠수함용 추진 기술을 구현한다는 계획이다.

해당 기술이 상용화되면 중·소형 잠수함뿐 아니라 무인잠수정(UUV), 해양 감시·탐사 체계 등 장시간 잠항이 필요한 다양한 해양 무인 플랫폼의 동력원으로 활용될 전망이다.

케이퓨얼셀 관계자는 “이번 정부 과제 선정은 케이퓨얼셀의 연료전지 시스템 통합 및 제어 기술력이 국가 해양 방위산업의 미래 핵심 기술로 인정받았다는 의미가 있다”며 “HD한국조선해양 등 파트너들과 협력해 안전성과 운용 효율성, 경제성을 높인 차세대 해양 연료전지 시스템을 성공적으로 개발하겠다”고 말했다.

한편, 2021년 출범한 케이퓨얼셀은 수소 연료전지 시스템을 자체적으로 연구개발 및 생산할 수 있는 역량을 바탕으로 국내 완성차 제조사에 차량용 연료전지 시스템 부품을 공급하고 있다. 특히, 스택 및 주요 후처리 및 보조시스템 부품에 걸친 기술력을 갖추고 있어 선박용, 건물용, 데이터센터용 연료전지 시스템 등 적용 범위를 확대하고 있다.