[헤럴드경제=홍태화 기자] 스페이스X가 이틀 연속 20%에 육박하는 상승세를 보였지만 국내 우주 상장지수펀드(ETF) 수익률은 이에 비해 미진한 성적표를 나타내고 있다.

스페이스X가 자금 블랙홀로 작용하면서 상품을 구성하는 다른 종목 상당수가 하락세를 나타냈기 때문으로 풀이된다. 미래에셋증권의 공모주 배정이 무산되면서 스페이스X 매수에 실패했거나 장 중 매수에 뛰어들면서 매입 가격이 상대적으로 비싸졌을 가능성도 있다.

16일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 20분경 TIGER 미국우주테크 ETF는 전 거래일 대비 4.17% 하락한 1만2280원에 거래되고 있다.

TIGER 미국우주테크는 전 거래일에도 전장보다 12.02% 하락 마감했다. 지난 4월 상장한 TIGER 미국우주테크는 순자산이 약 2조5000억원으로, 스페이스X를 겨냥한 국내 우주 관련 ETF로는 가장 덩치가 큰 ETF다.

하락세는 미래에셋증권이 공모주를 배정받지 못하면서 나타난 현상으로 풀이됐다. 당초 해당 ETF는 미래에셋증권이 배정받은 공모주를 편입할 가능성이 거론됐고, 공모가격이 135달러였다는 점에서 큰 수익이 예상됐다.

전날 종가 기준으로 스페이스X가 192.50달러까지 치솟았다는 점을 감안하면 공모가격에 해당 ETF를 편입했을 경우 반영되는 수익률은 42.6%에 달했으나, 결과적으로 무산됐다. 이 ETF는 오는 17일 스페이스X를 편입할 예정이다.

스페이스X 편입을 이미 성공한 ETF도 수익률이 스페이스X의 상승세와 비교하면 미진하다. 이날 ACE 미국우주테크액티브는 전 거래일 대비 3.80% 상승한 1만2160원에 거래 중이다. 전 거래일에는 10.81% 급락했다. 이 ETF는 스페이스X 상장 당일 시장 매수를 통해 스페이스X를 26.41% 비중으로 담았다.

KODEX 미국우주항공은 3.01% 오른 1만2330원에 거래 중이다. 전 거래일에는 전장 대비 7.82% 내렸다. 이 상품은 패시브로 운용되지만, 상장 당일 주식 거래를 통해 25.08% 비중으로 스페이스X 주식을 확보했다.

공모가격이 아닌 장내 매수로 종목을 편입하다 보니 변동성이 컸던 스페이스X를 비교적 높은 가격에 사게 되면서 상승세를 온전히 누리지 못했을 가능성이 제기된다. 스페이스X는 상장 첫날인 12일(현지시간) 176.52달러까지 치솟았다. 저가는 149.34달러였다. 만약 고가 근처에서 매입했다면 그만큼 반영되는 수익률은 반감한다.

ETF가 담고 있는 다른 종목들의 주가가 큰 폭으로 내리면서 전반적인 상품 가격이 하락한 점도 영향을 미쳤을 수 있다. 특히 스페이스X가 자금의 블랙홀로 작용하면서 같은 섹터 내 다른 종목의 하락세가 거세졌을 수 있다.

실제로 TIGER 미국우주테크의 경우 현재 가장 큰 비중을 차지하는 로켓랩과 레드와이어 주가는 12일(현지시간) 각각 9.34%와 11.53% 급락했다. 15일(현지시간) 로켓랩이 6.70% 오르면서 일부 만회했지만, 스페이스X의 상승세와 비교하면 미진하다. 레드와이어는 1.92% 또 하락했다.

KODEX 미국우주항공도 전 거래일 포트폴리오에 담은 로켓랩(-9.34%)과 AST 스페이스모바일(-15.53%)이 내렸고, ACE 미국우주테크액티브도 포트폴리오 종목인 로켓랩(-9.34%), MDA 스페이스(-8.72%), 보이저 테크놀로지스(-14.04%) 등이 하락했다.

한수진 삼성증권 선임연구원은 “스페이스X 상장 첫날 주가 급등에도, 관련 우주 ETF는 대부분 하락 및 보합에 그친 상황”이라며 “스페이스X 투자 ETF 열풍에도 실제 수익은 편입 비중, 보유 구조, 기타 구성 종목 성과에 좌우되는 모습”이라고 설명했다.

이어 “스페이스X 상장 첫날 국내 ETF 6종은 총 3345억원 규모의 스페이스X 주식을 편입했다”며 “IPO 물량 확보에는 실패했으나, 상장 첫날 장내 매수를 통해 포트폴리오 구축, 스페이스X 상장 수혜 확보 시도하고 있다”고 덧붙였다.