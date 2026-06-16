[헤럴드경제=김성훈 기자] 차가원 피아크그룹 회장이 대표로 있는 원헌드레드레이블 산하 임직원들이 ‘임금 체불 사태’를 일으킨 차 회장을 규탄했다.

연예기획사 원헌드레드레이블과 그 산하 레이블인 빅플래닛메이드엔터테인먼트, 아이앤비100의 전·현직 임직원들로 구성된 ‘3사 피해 임직원 모임’(이하 임직원 모임)은 16일 입장문을 통해 “차 회장 측이 사태 해결을 공언하면서도, 뒤로는 임금 지급을 조건으로 처벌불원서 작성을 요구하며 피해자들을 조롱하고 있다”고 주장했다.

임직원들은 “차 회장 측은 처벌불원서에 서명하면 임금을 입금해주겠다고 하지만, 직원들에게 서명을 요구하기에 앞서 밀린 임금부터 지급하는 것이 순서”라며 “임금에 어떤 조건도 붙어선 안 된다”라고 했다. 그러면서 “경영진이 고가의 외제차를 타며 화려한 삶을 누리는 동안 임직원들은 수개월째 임금을 받지 못해 극심한 생활고에 시달리고 있다”라고 강조했다.

임직원들은 차 회장 측 법률대리인이 ‘처벌불원서 쓰고 임금 미지급하면 사기로 고소하면 되는데ㅋㅋㅋㅋ’라는 취지의 표현으로 피해자들을 조롱했다며 “처벌불원서를 쓰고도 임금을 받지 못하면 그 서류는 의미가 없다. 처벌불원서는 수사기관이나 법원에 제출되면 철회가 어렵다”라고 지적했다. 그러면서 “법리에도 맞지 않는 주장으로 피해자들을 오도하고 조롱하는 행위를 멈추라”라고 촉구했다.

임직원들은 임금 체불 사태는 차 회장의 회사 자금 유출로 인한 것이라며 법적 대응을 예고했다. 이들은 “회사에 있어야 할 수백억 원의 자금이 차 회장 개인 혹은 관계회사 계좌로 넘어간 정황을 파악했다”며 “이로 인해 임금 체불뿐만 아니라 거래처 대금, 아티스트 정산금 미지급 등의 피해가 확산된 만큼 수사당국에 지속적으로 수사를 요청하고 적극 협조할 것”이라고 밝혔다.

임직원들은 고용노동부를 향해서도 “임금 지급에 조건을 붙이는 행위가 노동법의 취지에 반하는지 철저히 살펴보고, 2차 가해로 고통받는 노동자들을 구제할 수 있는 조치를 취해달라”고 촉구했다.

앞서 경찰은 차 회장에 대해 300억 원대 사기 혐의로 구속영장을 신청했다고 15일 밝혔다. 차 회장은 자신이 운영하는 연예기획사 소속 연예인의 지식재산권(IP)을 이용한 사업을 주식회사 노머스에 제안해 계약을 체결한 뒤 242억원의 선급금을 받았지만, 실제 사업을 이행하지 않은 혐의를 받고 있다. 경찰은 차 회장이 다른 업체와 미리 맺은 계약이 조만간 종료될 것으로 보이지 않음에도 노머스에 이 사실을 숨기고 이중계약을 맺었고, 사업을 이행할 준비도 되지 않은 상태였다고 의심한다.

차 회장은 또 지인과 ‘서로 소유한 주택에 전세 계약을 맺자’고 약속해 보증금 54억원을 받아 챙긴 뒤, 정작 자신은 계약을 이행하지 않은 혐의도 받고 있다.

한편, 차 회장이 가수 MC몽과 설립한 원헌드레드 레이블은 최근 가수 이승기, 이무진 등에 대한 정산금을 지급하지 않아 전속계약 해지가 잇따랐고, 임직원 임금 및 협력사 용역 대금 등을 지급하지 않아 논란이 됐다. 회사가 자금난에 봉착한 것과 관련해 차 대표가 회삿돈을 빼돌려 MC몽과 해외 원정 도박에 쓴 것 아니냐는 의혹이 제기되기도 했다. 차 대표와 MC몽은 한때 불륜 관계였다는 의혹도 제기된 바 있다.