- ‘2026 스마트제조 전략기술로드맵’ 공동 착수…실행형 R&D로 이어지는 전략기술 도출

[헤럴드경제= 이권형기자] 스마트제조 분야에서 중소제조업 현장의 수요와 특허 빅데이터 분석을 결합한 고도화된 전략기술 발굴체계가 구축된다.

지식재산처와 중소벤처기업부는 AI 기반 스마트제조 3.0 전략의 성공적인 추진과 중소 제조기업의 경쟁력 강화를 위해 ‘2026 스마트제조 전략기술로드맵(2027~2029)’ 수립에 공동 착수했다고 16일 밝혔다.

스마트제조 전략기술로드맵은 중소벤처기업부가 추진하는 스마트제조 분야 특화 로드맵으로, 스마트제조 산업의 미래 기술방향을 제시하고 중소 제조기업 중심의 연구개발 전략 품목을 도출키 위해 추진한다.

지난해 추진된 로드맵에서는 스마트제조 7대 전략분야를 대상으로 ▷기술혁신형(도전적/미래지향적 기술)과 ▷현장수요형(기술성숙도 및 현장수요가 높은 기술) 트랙을 운영해 총 49개 전략 품목을 도출했다.

작년 AI 기반 스마트제조 3.0 전략에 따라 스마트제조 7대 전략분야에서 올해 스마트제조기술산업 특수분류(안)로 분석 범위를 확대하고, 보다 체계적이고, 폭넓은 미래 유망기술 발굴을 추진한다.

지재처는 ‘특허 빅데이터 기반 산업혁신 지원사업’을 통해 글로벌 특허동향, 기술경쟁 구도, 유망기술 분야 등에 대한 전문 분석을 지원한다.

특허분석은 검색식, 분석 방법론 등에 따라 결과가 달라질 수 있는 만큼 공신력과 전문성이 중요하다. 이에, 지재처의 특허분석 역량을 활용해 스마트제조 분야의 기술경쟁력과 미래 성장 가능성을 보다 객관적으로 분석한다 .

실무적으로는 중소기업기술정보진흥원(이하, TIPA)과 한국특허전략개발원(이하, KISTA)이 협력하여 사업을 수행한다. TIPA는 산업·기술 분석과 전략품목 도출을 담당하고, KISTA는 특허 빅데이터 기반 기술분석을 지원한다.

양 기관은 이번 로드맵을 통해 스마트제조 공급기업과 수요기업이 활용할 수 있는 고품질 전략정보를 제공하고, 향후 연구개발 투자방향 설정과 기술사업화, 글로벌 진출 전략 수립 등에 로드맵을 활용할 계획이다.

중기부 권순재 지역기업정책관은 “지재처와의 협업을 통해 스마트제조 전략기술 발굴의 객관성과 전문성을 높이고, 단순 R&D 정보제공에 그치지 않고, 중소 제조기업의 실행형 R&D로 이어질 수 있는 로드맵을 만들겠다”고 밝혔다.

지식재산처 김일규 지식재산정책국장은 “전 세계 최신 기술 동향이 담긴 특허 빅데이터는 미래 기술 경쟁력을 예측하고 R&D 방향을 제시하는 핵심 자산”이라며 “특허 빅데이터 분석을 통해 스마트제조 분야의 전략기술 발굴과 국가 연구개발 정책 수립을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.