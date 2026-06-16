AI·친환경 선박 분야 창업 설명회 개최 VC·액셀러레이터 참여 1대1 상담 지원

[헤럴드경제=김선국 기자] 인공지능(AI)과 친환경 선박 등 해양 신산업 분야 창업을 준비하는 예비 창업자들을 위한 투자·사업화 설명회가 열린다.

해양수산부와 해양수산과학기술진흥원(KIMST)은 오는 17일 서울 여의도 TP타워에서 ‘2026 해양수산 창업설명회’를 개최한다고 16일 밝혔다.

이번 설명회는 해양 신산업 분야 예비 창업자와 초기 창업기업이 시장에 안착할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

설명회에서는 올해 해양수산 창업 지원 정책을 소개하고 기술사업화 전략과 투자유치 전략, 초기 고객 확보를 위한 마케팅 노하우 등을 공유한다.

특히 액셀러레이터(AC)와 벤처캐피탈(VC), 기술 전문가들이 참여하는 1대1 맞춤형 창업상담회도 함께 열린다. 참가자들은 투자와 사업화, 마케팅은 물론 AI·인공지능전환(AX), 친환경·첨단선박 분야에 대한 상담을 받을 수 있다.

해수부는 창업 지원과 사업화 지원, 투자유치 연계 프로그램 등 성장 단계별 지원사업도 안내할 예정이다.

서정호 해수부 해양정책실장은 “해양수산 분야의 혁신 기술과 아이디어가 창업으로 이어질 수 있도록 체계적인 지원이 중요하다”며 “예비 창업자와 초기 기업의 시장 진출에 도움이 되길 기대한다”고 말했다.