웰리브지회 포함 교섭 요구 공고 확정…초심 유보했던 사용자성도 재심서 인정 “산업안전·작업환경 개선은 원청 협조 없인 불가능” 판단

[헤럴드경제=김용훈 기자] 중앙노동위원회가 한화오션의 급식·시설관리 위탁업체 노동자들에 대해 한화오션의 사용자성을 인정했다. 노란봉투법(노조법 2·3조 개정) 시행 이후 원청의 단체교섭 의무 범위를 둘러싼 첫 사례 중 하나로, 향후 유사한 하도급 구조 사업장에도 적잖은 영향을 미칠 전망이다.

15일 노동계에 따르면 중앙노동위원회는 한화오션이 금속노조 거제통영고성조선하청지회를 상대로 제기한 ‘교섭요구 노동조합 확정 공고 이의신청’ 재심 사건에서 초심 결정을 유지했다.

이번 결정에 따라 한화오션은 조선하청지회뿐 아니라 급식·출퇴근버스 운영·시설관리 업무 등을 담당하는 도급업체 웰리브 소속 노동자들이 가입한 웰리브지회도 교섭 대상 노조로 인정해야 한다.

중노위는 특히 초심에서 판단을 유보했던 웰리브지회 조합원들에 대한 한화오션의 사용자성도 인정했다.

중노위는 “교섭창구 단일화 절차 규정이 적용되기 위해서는 원청이 노조법상 사용자에 해당하는지 여부를 우선 판단해야 한다”며 “노조가 요구한 산업안전 및 작업환경 개선 사항은 조리실·세탁실·통근버스 등 작업장 시설과 설비 개선이 포함돼 있으며, 이는 소유자인 한화오션의 협조나 승인 없이 도급업체가 단독으로 이행하기 어렵다”고 판단했다.

이어 “한화오션이 해당 근로조건을 실질적·구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있다”며 사용자성을 인정했다.

앞서 웰리브지회는 지난 3월 노란봉투법 시행 직후 한화오션에 노동환경 개선, 건강보호 대책 마련, 근로시간 조정, 성과급 동일 지급 등을 요구하며 교섭을 신청했다. 그러나 한화오션은 교섭 요구 사실을 공고하면서 조선하청지회만 교섭 대상에 포함하고 웰리브지회 조합원 약 450명은 제외했다.

이에 웰리브지회가 이의를 제기했고, 경남지방노동위원회는 웰리브지회를 포함해 교섭 요구 사실을 공고해야 한다고 판단했다. 한화오션은 이에 불복해 재심을 신청했지만 중노위 역시 같은 결론을 내렸다.

다만 경남지노위는 당시 “교섭창구 단일화 절차마다 사용자성을 반복 판단할 경우 결론이 달라질 수 있어 법적 안정성이 저해될 수 있다”는 이유로 사용자성 판단 자체는 유보했으나, 중노위는 이번 재심에서 이를 정면으로 인정했다.

이번 결정은 원청이 산업안전·작업환경 등 하청노동자의 근로조건에 실질적 영향력을 행사한다면 노조법상 사용자로서 교섭 의무를 부담할 수 있다는 점을 재확인한 것으로 해석된다. 노란봉투법 시행 이후 원청과 하청노조 간 교섭 범위를 둘러싼 노동위원회 판단이 본격화하는 가운데 향후 다른 사업장 분쟁에도 중요한 선례가 될 것으로 보인다.

한편 노사 양측은 중노위 결정문을 송달받은 날부터 15일 이내에 행정소송을 제기할 수 있다.