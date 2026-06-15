[헤럴드경제=신혜원 기자] 화요일인 16일은 전국 내륙을 중심으로 낮 기온이 최고 34도까지 치솟는 불볕더위가 이어지는 가운데, 오후 들어 곳곳에 기습적인 소나기가 내릴 전망이다.

기상청에 따르면 이날 전국 내륙을 중심으로 최고 체감온도가 31도 안팎까지 오르며 무더운 곳이 많겠다. 아침 최저기온은 14~21도 분포로 출발하겠지만, 낮 최고기온은 24~34도까지 껑충 뛰며 일교차가 크게 벌어지겠다.

당분간 무더위가 지속되는 가운데 오후에는 대기 불안정으로 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 오후 한때 강원 북부 내륙·산지와 전북 남동부, 광주·전남 북부에 비가 오는 곳이 있겠으며, 제주도 일부 지역에는 늦은 오후부터 모레 새벽 사이 빗방울이 떨어지겠다.

예상 강수량은 ▷강원 북부 내륙·산지 5~20㎜ ▷전북 남동부, 광주·전남 북부 5~10㎜ ▷제주도 5㎜ 안팎이다. 소나기가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러울 수 있어 교통안전에 각별한 주의가 요구된다.

바다의 물결은 동해와 남해 앞바다에서 0.5~1.0m, 서해 앞바다에서 0.5m로 비교적 잔잔하게 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해 0.5~1.5m, 남해 0.5~2.0m로 예상된다.

다만 제주도 남쪽 먼바다의 경우 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠으니, 항해나 조업하는 선박은 해상 안전사고에 유의해야 한다고 기상청은 당부했다.