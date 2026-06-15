[헤럴드경제=신혜원 기자] 인천 송도의 한 재활용품 공공 처리시설에서 발견된 시신 일부가 160cm대 성인의 신체인 것으로 확인됐다. 경찰은 법의학 감정 결과를 토대로 피해자의 신원을 확인하는 데 수사력을 모으고 있다.

15일 인천 연수경찰서에 따르면 국립과학수사연구원(국과수)은 지난 10일 발견된 시신 일부를 정밀 감정한 결과 “키 161~165cm의 성인으로 추정된다”는 1차 소견을 경찰에 통보했다.

당초 발견 당시 측정된 치수(발 크기 210mm, 무릎 밑~발뒤꿈치 길이 41cm)로 인해 일각에서는 아동이나 청소년일 가능성이 제기됐으나, 국과수 감정 결과에 따라 경찰은 피해자가 성인일 가능성에 무게를 두고 수사를 전개할 방침이다.

경찰은 이번 사건과 관련해 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확인되지 않은 각종 추측과 루머가 확산하는 것에 대해 경고했다. 경찰 관계자는 “사실이 확인되지 않은 내용의 무분별한 확산은 초기 수사에 심각한 차질을 줄 수 있다”며 “단순 유포라 하더라도 특정 관계자에 대한 명예훼손 등 혐의로 처벌될 수 있으니 유포를 자제해달라”고 당부했다.

앞서 이번 사건은 지난 10일 오후 2시 28분쯤 인천 연수구 송도동에 위치한 남부권 광역 생활자원회수센터에서 사람의 왼쪽 다리 일부가 붕대에 감긴 상태로 수거되면서 시작됐다.

현재 경찰은 총 64명 규모의 전담 수사본부를 구성해 총력 대응에 나선 상태다. 수사팀은 시신 발견 당일 해당 센터에 총 34회에 걸쳐 재활용품을 반입한 운반 차량들을 모두 특정했으며, 이들의 수거 동선과 폐쇄회로(CC)TV 영상을 일일이 대조·분석하고 있다. 아울러 실종자 명단과의 유전자정보(DNA) 대조 작업을 병행하며 피해자 신원 확보에 주력하고 있다.