미·이란 종전 합의에 5.2%↑ 삼성전자 시총 2000조원 눈앞 매수 사이드카 이틀 연속 발동 코스피, 9000선 재도전하나

[헤럴드경제=홍태화 기자] 미국과 이란의 종전 합의 소식에 코스피가 15일 5% 넘게 급등하며 8500선까지 치솟았다.

외국인이 1조원 넘게 순매수하며 상승장을 주도했고 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체주가 강세를 보였다. 코스피는 장 초반부터 급등해 이틀 연속 매수 사이드카가 발동됐으며 시장에서는 ‘구천피(코스피 9000)’ 돌파 가능성에 관심이 쏠리고 있다.

15일 한국거래소에 따르면 코스피는 전장보다 422.36포인트(5.20%) 오른 8545.98에 장을 마쳤다. 지수는 402.50포인트(4.95%) 오른 8526.12로 출발, 한때 5.91% 상승한 8603.48까지 올랐다.

코스피는 장 초반부터 급등하며 개장 6분 만에 매수 사이드카 프로그램 매수호가 일시 효력정지(매수 사이드카)가 발동됐다. 코스피 사이드카는 코스피200 선물 가격이 기준 가격 대비 5% 이상 상승해 1분간 지속되는 경우 발동되며 프로그램 매수호가의 효력을 5분간 정지한다.

이는 지난 12일에 이어 2거래일 연속 매수 사이드카 발동이다. 올해 들어 유가증권시장에서 사이드카 발동만 26번으로, 금융위기 때인 2008년과 동률이다. 서킷브레이커(CB)까지 더하면 극심한 변동성에 대한 시장 개입은 29번에 달한다.

이날 주가 상승은 외국인이 이끌었다. 유가증권시장에서 12일부터 기존 ‘24거래일 연속’ 순매도 행진을 끊고 ‘사자’에 나선 외국인은 이날 1조119억원 순매수, 2거래일 연속 순매수를 보였다. 기관도 5392억원 순매수했다. 개인은 외국인과 정반대 행보로 이틀째 순매도, 이날에만 1조4882억원을 팔아치웠다.

미국과 이란이 호르무즈 해협 재개방 등 내용이 담긴 종전 양해각서(MOU)를 오는 19일(현지시간) 서명하기로 했다는 소식이 전해지며 투자 심리가 되살아났다는 분석이 나온다.

이에 삼성전자와 SK하이닉스도 급등, 각각 4.50% 오른 33만7000원, 6.42% 오른 228만8000원에 마감했다. 삼성전자는 시가총액은 1970조1958억원을 기록, 2000조원 탈환을 눈앞에 둔 상황이다.

시총 상위 10개 종목 모두 상승 마감했다. 유가 하락에 제주항공, 아시아나항공, 대한항공 등 항공주도 높은 상승세를 나타냈다.

정부가 청년층을 대상으로 한 탈모 치료의 건강보험 적용을 추진할 계획이라는 소식에 관련주 현대약품과 TS트릴리온은 상한가로 장을 마치기도 했다.

코스닥은 전장보다 19.14포인트(1.86%) 오른 1048.19에 장을 시작, 4.98포인트(0.48%) 오른 1034.03으로 마감했다. 코스닥 시장에서는 외국인이 나 홀로 8064억원 ‘팔자’에 나섰고, 개인과 기관은 6164억원, 2164억원씩 순매수했다.

원/달러 환율은 미국과 이란의 종전 소식과 외국인 순매수에 힘입어 소폭 하락했다. 이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전 거래일보다 8.7원 내린 1511.1원으로 집계됐다. 이는 주간 거래 종가 기준으로는 6월 1일(1504.3원) 이후 가장 낮은 수준이다.