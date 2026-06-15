아야리, 아버지의 나라에 2골 넣어 네덜란드-일본 무승부 속 조 1위

[헤럴드경제=조용직 기자] 2026 북중미 월드컵 조별리그 F조 1차전에서 스웨덴이 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 뛰는 알렉산데르 이사크(리버풀)와 빅토르 요케레스(아스널)의 활약으로튀니지를 제압하고 선두로 나섰다.

그레이엄 포터 감독이 이끄는 스웨덴 축구대표팀은 15일(이하 한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 대회 조별리그 F조 1차전에서 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 뛰는 알렉산데르 이사크(리버풀)와 빅토르 요케레스(아스널)의 활약으로 튀니지에 5-1 대승을 거뒀다.

이로써 스웨덴은 앞서 이날 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 경기에서 2-2로 승부를 가리지 못한 일본과 네덜란드를 제치고 1위로 조별리그를 이어가게 됐다. F조는 이번 대회에서 ‘죽음의 조’로 꼽힌다.

스웨덴이 전반 7분 기선을 제압했다. 수비수가 걷어낸 볼을 야신 아야리가 잡아 오른발로 슈팅한 공이 그대로 튀니지 골문에 꽂혔다. 아야리는 튀니지 출신 아버지와 모로코 출신 어머니를 뒀는데, 월드컵 데뷔전에서 아버지의 나라를 상대로 첫골을 넣은 것이다.

스웨덴은 전반 30분 요케레스의 패스를 이어받은 이사크가 혼자 몰고 가더니 페널티 아크 왼쪽에서 오른발로 골문 구석을 찔렀다. 튀니지도 전반 43분 한니발 마즈브리가 상대 오른쪽 진영에서 올린 크로스를 오마르 레키크가 골문 오른쪽에서 머리로 살짝 방향을 틀어 스웨덴 골망을 흔들었다.

2-1로 추격당한 채 전반을 마친 스웨덴은 후반 14분 상대의 치명적 실책을 놓치지 않고 다시 달아났다.이사크가 경합을 이겨내며 페널티지역 안 오른쪽으로 흘려주자 요케레스가 달려들어 간결한 오른발슛으로 마무리 지었다.

스웨덴은 후반 39분 마티아스 스반베기가 예스페르 카를스트룀과 교체로 투입되자마자 추가 골을 터뜨려 쐐기를 박았다. 아야리는 추가시간이 흐르던 후반 51분 페널티 아크 오른쪽에서 오른발 중거리 슛을 성공시켰다.

스웨덴은 오는 21일 미국 휴스턴 스타디움에서 네덜란드와 2차전을 벌이고, 튀니지는 같은 날 몬테레이 스타디움에서 일본과 맞붙는다.

스웨덴은 2018년 러시아 대회 이후 8년 만이자 통산 13번째 월드컵 본선에 진출했으며 역대 최고 성적은 자국에서 열린 1958년 대회 준우승이다.