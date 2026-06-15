드림 팩토리 핵심 시설 완공 세계 최초 도장공정 AGV 도입

[헤럴드경제=권제인 기자] 벤틀리모터스가 영국 크루 본사 내 최첨단 신규 페인트 공장 가동을 시작한다고 15일 밝혔다. 이를 통해 전동화 시대를 위한 생산 체계 구축에 더욱 속도를 내겠다는 구상이다.

벤틀리모터스는 지난 11일부터 영국 크루 본사 내 신규 페인트 공장 운영을 시작했다. 이번 시설은 벤틀리의 미래 생산 전략인 ‘드림 팩토리’ 구축의 핵심 거점이다. 올해 말 공개 예정인 브랜드 최초의 순수 전기차를 포함해 향후 생산되는 모든 벤틀리 모델의 도장 공정을 맡는다.

연면적 1만2500㎡ 규모의 신규 공장은 벤틀리 부지 내 가장 높은 건물로, 약 100종에 달하는 외장 색상과 비스포크 맞춤형 도장 공정을 지원한다. 컨티넨탈 GT, 컨티넨탈 GTC, 플라잉스퍼를 비롯해 향후 공개될 전기차 모델 생산에도 활용된다.

벤틀리는 신규 공장 가동과 함께 새로운 도장 마감 기술인 ‘스펙트라플레어’도 공개했다. 이를 적용한 단 한 대뿐인 컨티넨탈 GT S를 선보였으며, 자연광 아래에서 다양한 색조가 표현되는 ‘스펙트럴 베르던트’ 컬러를 적용해 비스포크 역량을 강조했다.

환경 친화적 생산 체계도 강화했다. 기존 솔벤트 기반 프라이머를 수성 프라이머로 전환하고, 열 회수 시스템과 여과 모니터링 기술을 적용해 폐기물 발생량을 최대 45% 줄였다. 잔류 열 산화 장치(RTO)를 통해 도장 공정에서 발생하는 휘발성유기화합물(VOC) 배출량도 최대 98% 감축할 수 있도록 설계했다.

아울러 벤틀리는 자동차 도장 공장 최초로 자율주행 유도 운반차(AGV)를 도입했다. 총 10대의 AGV가 차체를 각 공정 구간으로 자동 이송하며 생산 효율성과 작업 안전성을 높인다. 회사는 이를 통해 고객 맞춤형 비스포크 주문에 보다 유연하게 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

신규 공장 외관에는 벤틀리 고객 맞춤형 컬러 팔레트에서 선정된 45개의 디스플레이 패널이 설치됐다. 모든 패널은 차량과 동일한 도장 공정과 기법을 적용해 제작됐다.

안드레아스 레헤 벤틀리모터스 생산 부문 이사회 멤버는 “신규 페인트 공장은 드림 팩토리 전략 실현의 중요한 이정표”라며 “세계 최고 수준의 도장 품질과 차별화된 비스포크 마감 옵션을 제공할 수 있는 기반이 될 것”이라고 말했다.