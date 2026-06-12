폭염 본격화 앞두고 저소득 취약계층 대상 냉방용품 지원 선풍기 120대 전달 예정…냉방환경 취약가구 생활 불편 완화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로) 석관동 지역사회보장협의체가 12일 석관동 주민센터 앞마당에서 여름철 폭염에 취약한 이웃의 건강한 여름나기를 지원하기 위한 선풍기 나눔행사를 개최했다.

이번 행사는 여름철 폭염이 본격화되기 전 냉방환경이 상대적으로 열악한 저소득 취약계층의 건강 위험을 줄이고 일상 불편을 덜기 위해 지역사회보장협의체 주관으로 마련됐다.

지원 물품은 선풍기 120대로, 선풍기가 없거나 노후돼 정상 작동이 어려운 저소득 취약계층 가구에 전달될 예정이다.

김형중 석관동 지역사회보장협의체 위원장은 “무더위가 시작되기 전에 이웃들에게 실질적인 도움이 되길 바라는 마음으로 선풍기 나눔을 준비했다”며 “앞으로도 지역의 어려운 이웃을 세심하게 살피도록 노력하겠다”고 말했다.

이승로 성북구청장은 “공공에서 해야 할 일인데 어려운 이웃들을 위해 행사를 준비해주신 위원장님을 비롯한 위원님들께 감사드린다”며 “구에서도 주민 안전과 건강을 위한 돌봄체계를 이어가겠다”고 말했다.