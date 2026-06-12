이용배 사장 등 임원 37명 8683주 매수 2016년 이후 10년 만에 자사주 매입 책임경영 및 주주가치 제고

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대로템은 이용배 대표이사 사장을 포함한 임원진 37명이 회사 주식 8683주를 매입했다고 12일 공시했다. 매입 규모는 약 16억원으로, 최고경영진의 책임경영 강화 의지가 반영된 것이라는 게 회사 측의 설명이다.

이번 주식 매입은 회사의 미래 성장에 대한 자신감을 바탕으로 책임경영을 실천하고 주주가치를 높이기 위한 차원에서 이뤄졌다. 임원진은 모두 개인 자금으로 자발적으로 주식을 매수했다.

현대로템 경영진이 전사 차원에서 자사주를 매입한 것은 2016년 이후 10년 만이다. 당시에는 실적 부진에 따른 주가 하락 국면에서 주가 부양 의지를 시장에 전달하기 위한 목적이었지만, 이번에는 미래 성장에 대한 확신을 바탕으로 한 책임경영 성격이 강하다는 설명이다.

현대로템은 방산과 철도, 플랜트 등 주력 사업을 중심으로 중장기 성장 기반을 마련하고 있다. 지난해에는 창사 이래 처음으로 영업이익 1조원을 돌파했다. K2 전차 해외 수출이 본격화된 2023년 이후 최근 2년간 매출과 영업이익은 연평균 각각 27.6%, 118.7% 성장했다. 올해 1분기 기준 수주잔고는 30조원이다.

특히 디펜스솔루션사업부문은 로봇과 항공우주 분야를 미래 성장동력으로 육성하고 있다. 피지컬 AI(인공지능)를 활용한 유·무인 복합 무기체계와 무인로봇 기술을 고도화해 미래 전장 환경 변화에 대응할 계획이다.

항공우주 분야에서는 민간 중심의 ‘뉴 스페이스’ 시대에 대비해 재사용 우주발사체용 메탄엔진과 유도무기 개발에 나서며 차세대 기술 경쟁력 확보에 주력하고 있다. 이를 위해 현대로템은 전 사업 부문의 연구개발(R&D)과 미래 사업, 시설 투자 확대를 위해 2028년까지 1조8000억원 이상을 투자할 방침이다.

현대로템 관계자는 “미래 사업 변화에 대응하기 위한 과감하고 선제적인 경영 활동을 통해 주주가치를 제고해 나갈 것”이라고 말했다.