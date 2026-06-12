[헤럴드경제=이명수 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 12일 “‘투표용지 부족 사태’는 어떻게 부르든 핵심은 ‘참정권 박탈’이다”이라면서 “청년들과 시민들이 대한민국의 자유민주주의를 걸고 싸우고 있다”고 주장했다.

장 대표는 이날 자신의 페이스북에서 “‘저들은 ‘부정선거’라고 부르면 ‘극우’라고 폄훼하고, ‘부정선거’라고 주장하면 ‘음모론자’로 몰아간다”면서 “진실이 밝혀지는 것이 두려운 존재들이다”고 규정했다.

이는 국민의힘 소장파 의원 모임인 ‘대안과 미래’가 전날 장 대표의 ‘부정선거’ 시위 참여를 비판한 데 대한 반박으로 풀이된다. 앞서 대안과 미래는 기자회견을 통해 “시민들의 요구를 부정선거 음모론으로 오염시키는 것은 보수정당 대표로서 결코 해서는 안 될 행위”라고 지적한 바 있다.

장대표는 또 “‘부실선거’라고 부르고 싶으면 그렇게 부르면 된다. 뭐라고 부르든 그것 또한 자유”라면서도 “‘부정선거’라고 외치는 순수한 청년들을 음모론 프레임에 가둬서는 안 된다”고 주장했다.

그러면서 “누구라도 스타벅스를 마실 자유가 있듯 누구라도 ‘부정선거’라고 외칠 자유가 있다”며 “그것이 청년들이 지키려는 자유민주주의”라고 강조했다.