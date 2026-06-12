[헤럴드경제=김명상 기자] 강원랜드가 하계 시즌 외국인 관광객 유치 확대를 위해 러시아 영어캠프와 뷰티페스타를 개최하며 글로벌 관광객 확보에 속도를 낸다.

강원랜드에 따르면 올해 1~5월 외국인 방문객은 전년 동기 대비 약 40% 증가했다. 강원랜드는 증가세를 바탕으로 차별화된 콘텐츠를 통해 외국인 고객 유입을 확대할 계획이다.

먼저 강원랜드는 러시아 신규 시장 개척을 위해 7월 초 ‘NO.1 하이원, 자연과 함께 힐링! 영어캠프’를 새롭게 선보인다. 이번 캠프는 작년 6월 체결된 강원랜드-두원상선 업무협약을 기반으로 마련됐다.

블라디보스토크, 하바롭스크, 사할린 등 러시아 극동지역 학생과 학부모 100여 명은 내달 초 블라디보스토크-동해 간 정규 페리호를 통해 입국해 하이원리조트에 도착한다. 참가자들은 11박 12일 동안 체류하며 영어 수업과 지역 관광, 문화체험 프로그램에 참여한다. 강원랜드는 동해항 페리 노선과 연계해 러시아 인바운드 시장 기반을 확대한다는 방침이다.

이어 7월 23일부터 26일까지 하이원 그랜드호텔에서는 ‘하이원 뷰티페스타’가 열린다. 이번 행사는 11월 개최 예정인 ‘제21회 2026 하이원리조트 아시아모델페스티벌’ 한국 예선을 겸한다. 중국·일본 시니어 대표 모델 패션쇼와 다국적 댄스 크루가 참여하는 ‘페이스 오브 K-pop 경연’ 등이 진행된다.

강원랜드는 하반기 외국인 전용 홈페이지를 전면 개편하고 몽골·프랑스 문화교류, 싱가포르·홍콩 공연관광 유치 등 해외 현지 마케팅을 확대할 예정이다.

이민호 강원랜드 관광마케팅본부장 직무대행은 “러시아 영어캠프와 뷰티페스타는 하이원리조트가 글로벌 고객들이 찾는 문화 ․ 체험형 복합리조트로 진화하기 위한 핵심 콘텐츠”라며 “앞으로도 장기 체류형 관광 상품을 지속 발굴해 대한민국을 대표하는 글로벌 복합리조트로 성장하겠다”고 밝혔다.