원도심 넘어 국동항까지 야간 관광 확대

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 여수시 야간관광 특화 도시 조성 사업의 일환으로 이달 13일부터 국동항 수변공원 일원에서 ‘국동항 한밤의 피크닉’이 운영된다.

여수시는 ▷국동항 한밤의 피크닉 공간은 ▲피크닉 존 ▲먹거리 프리마켓 존 ▲버스킹 존 등 3가지 테마로 구성된다.

‘밤바다 피크닉존’에서는 시민과 관광객들이 밤바다를 여유롭게 즐길 수 있도록 ‘여수엔’ 앱 가입자를 대상으로 돗자리(소풍용 매트)를 대여해 준다.

식도락가를 위한 ‘먹거리 프리마켓’은 여수지역 특산물과 로컬 식재료를 활용한 ‘여수 미식회’ 콘셉트로 준비된다.

국동항 활어 컵물회, 여수섬섬어묵, 돌산갓김치떡볶이, 여수동백꽃차 등 여수 특색을 담은 메뉴를 맛볼 수 있다.

이와 함께 매주 금·토요일 오후 7시 30분부터 2시간 동안 귀를 즐겁게 할 ‘국동항 밤소리 버스킹’ 공연이 열린다.

라이브 음악과 관객 참여형 퍼포먼스, 인플루언서 특별공연 등 총 42회의 다채로운 무대가 마련될 예정이다.

‘국동항 한밤의 피크닉’은 13일부터 이달 말까지는 매주 금·토·일요일에 주 3일 시범 운영하며 7월부터는 매일 상설 운영으로 전환된다.

시 관계자는 “여수만의 차별화된 관광·문화 콘텐츠를 통해 관광객 유입을 도모하고, 지역 상권에 활력을 불어넣을 계획”이라고 말했다.