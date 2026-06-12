지역별 이송지침 정비…이송 지연 시 광역상황실 대응 구급차에서 응급실 치료까지 응급의료 AX 기술 시연

[헤럴드경제=이태형 기자] 응급실 미수용에 따른 이송 지연 문제를 해결하기 위해 광주·전라 지역에서 실시했던 이송체계 혁신 시범사업이 대구·경북지역으로 확대된다.

보건복지부는 12일 정은경 장관이 경북대병원에서 간담회를 열어 대구·경북형 스마트 이송체계 시연을 살펴보고 개정된 이송 지침을 논의했다고 밝혔다.

개정 지침은 중증 응급환자가 발생하면 여러 병원에 동시에 수용 가능여부를 확인하고, 병원 선정이 어려울 경우 초광역 이송을 의뢰하는 내용이다.

대구는 인근 시도와 환자 수용·진료 연계를 강화하고 응급의료기관 간 소통체계를 공고히 할 계획이다.

세부적으로는 병원 전 응급환자 분류기준(pre-KTAS) 1∼2등급 중증응급환자는 권역·지역센터 6곳에 동시에 수용을 의뢰하는 다중이송전원협진망을 가동하고, 수용이 곤란할 경우 우선 수용병원으로 이송한다. 수용병원 선정이 원활하지 않을 경우 초광역 이송체계를 가동한다.

경북은 넓은 면적에 비해 의료기관 분포가 고르지 못하고 산지와 울릉도가 있는 지리적 여건을 고려해 헬기 이송, 이송-전원 연계 등 중증응급환자의 장거리 이송 계획을 수립했다.

119구급대가 이송 병원을 선정하고, 지연될 경우 구급상황관리센터와 광역상황실 공동 대응하는데 권역 내 권역·지역센터에서 우선수용병원 역할을 맡는다.

최종 치료를 위해 전원이 필요하면 119구급대가 이송에 나서고, 의료취약지 응급환자는 닥터헬기·소방헬기를 활용한다.

두 지역 모두 광역상황실이 지역 내 대응이 어려운 환자의 이송병원 선정을 지원하는 역할을 담당하게 된다.

이날 논의된 지침 개정안은 이달부터 시행하고 구급대와 응급의료기관이 계속 검토해 조정해 나간다.

이송체계 혁신 시범사업은 시도가 지역 특성을 고려해 이송지침을 정비하되 이송 지연 시 광역상황실이 전국적으로 이송병원을 찾거나 이송-전원 통합 연계 또는 우선수용병원 지정을 통해 대응한다.

정부는 시범사업 기간 광주·전라 지역의 일평균 사망자 수가 감소하고 미수용 문제 해결에 큰 도움이 됐다는 현장 평가가 있는 만큼 9월까지 전국으로 확대하겠다고 설명했다.

한편 이날 간담회에 앞서 진행된 기술 시연회에서는 경북대병원이 인공지능(AI)을 활용한 진료 지원 체계를 선보였다.

응급환자가 구급차에 탈 때부터 응급실에서 치료받을 때까지 전 과정에 AI를 도입, 환자 상태를 AI가 분석해 최적의 병원을 찾는 시스템이다.

시연회에 참석한 경북대병원과 삼성서울병원 응급의학과 의료진들은 현장에서 인공지능 전환(AX)이 구현된다면 의료진의 업무 부담이 크게 줄고 한정된 응급실 병상으로도 더 많은 환자를 돌볼 수 있을 것으로 내다봤다.

정은경 복지부 장관은 “응급실 미수용 문제를 최소화할 수 있도록 다른 시도의 시범사업 확대 상황을 면밀하게 챙기겠다”고 말했다.