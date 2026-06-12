[헤럴드경제=김보영 기자] 4년 전 등번호 없는 유니폼을 입었던 ‘예비 선수’ 오현규(25·베식타시)가 북중미 월드컵 무대에서 극적인 결승골을 터뜨리며 한국 축구의 승리를 이끌었다.

오현규는 12일(한국시간) 멕시코 할리스코주 과달라하라 스타디움에서 열린 체코와의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 후반 35분 결승골을 넣으며 한국의 2-1 역전승을 완성했다.

경기 후 방송 인터뷰에서 오현규는 “일단 뭐라 말로 설명할 수 없는 감정”이라며 잠시 울컥하더니 “오늘 사실 경기 전에 몸이 너무 안 좋았다. 열이 38도까지 오르면서 오늘 뛸 수 있을까 생각을 많이 했다”고 털어놓았다.

그는 이어 “월드컵을 뛰는 거만으로도 감격스럽고 감사한 일”이라면서 “감독님이 기회를 주셔서 골도 넣고 승리해서 스트라이커로서 다행이고 감사하다”고 말했다.

오현규의 활약은 4년 전 2022 카타르 월드컵 당시의 아쉬움을 떠올리게 했다. 당시 그는 대표팀 막내이자 등번호가 없는 예비 선수 신분으로 대회에 동행했다. 눈 주위 뼈 골절 부상을 당한 주장 손흥민이 회복이 더딜 경우에 대비한 대체 자원이었다.

하지만 손흥민이 안면 보호대를 착용한 채 조별리그 1차전부터 출전하면서 오현규는 끝내 월드컵 무대를 밟지 못했다.

그는 2022년 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 당시 작성했던 일기를 공개하기도 했다. 일기에는 “오늘은 모든 선수가 유니폼을 입고 단체 사진을 찍었다. 하지만 나의 유니폼에는 등번호가 없었다. 사실 부끄럽기도 했고 속상하기도 했다”는 내용이 담겼다.

그러면서도 “오늘 나는 더 독한 마음을 먹고 앞으로 4년간 준비해서 당당히 등번호를 달고 오면 된다. 꼭 해내자 현규야. 이제 시작이다”라고 적으며 스스로를 다독였다.

당시의 다짐은 4년 후 현실이 됐다. 오현규는 어느덧 한국 축구 대표팀의 핵심 공격수로 성장했다. 카타르 대회에서 예비 자원 신분으로 머물렀던 공격수는 현재 홍명보 감독 체제에서 주전 스트라이커로 평가받고 있다.

클럽에서의 활약도 대표팀 내 입지를 뒷받침한다. 오현규는 2024년 벨기에 KRC 헹크를 떠나 튀르키예 명문 베식타시로 이적했다. 이후 리그에서 6골 1도움을 기록했고, 컵대회와 기타 공식전까지 포함해 시즌 8골 2도움을 올리며 존재감을 입증했다.

프랑스 축구매체 ‘풋메르카토’는 ‘오현규, 튀르키예를 뒤흔드는 한국산 UFO’라는 제목의 기사를 통해 “오현규가 튀르키예 리그에서 돌풍을 일으키고 있다. 지금쯤 슈투트가르트는 오현규를 놓친 것을 후회하고 있을 것”이라고 평가했다.