[헤럴드경제=박종일 선임기자]오승록 노원구청장은 11일 오후 노원구청 6층 소강당에서 열린 ‘2026년 상반기 스마트노원핏 ’발걸음이 상금으로 걷GO! 받GO!‘ 시상식’에 참석해 우수 걷기실천 구민과 걷기동아리 수상자들을 축하했다.

‘스마트노원핏’은 노원구가 운영하는 통합형 생활체육 모바일 앱으로, 걸음 수 측정은 물론 생활체육 프로그램, 체육시설, 걷기코스 정보 등을 제공하며 구민들의 건강한 생활습관 형성을 지원하고 있다. 지난해 9월 서비스 개시 이후 가입자 수가 5만 명을 돌파하는 등 구민들의 높은 호응을 얻고 있다.

이번 시상식은 스마트노원핏을 통해 목표 걸음 수를 달성한 구민들에게 인센티브를 지급하고 일상 속 걷기 실천을 장려하기 위해 마련됐다. 이날 현장 공개추첨을 통해 우수걸음 구민 138명, 걷기동아리 2팀, 영상공모전 수상자 2명 등이 선정됐으며 총 1520만 원 상당의 서울페이가 지급됐다. 특히 추첨의 공정성과 투명성을 높이기 위해 행사 전 과정을 노원구 시니어 유튜브 채널 ‘100세청춘’을 통해 생중계했다.

오승록 노원구청장은 “스마트노원핏이 구민들의 건강한 생활습관 형성과 생활체육 참여 확대에 큰 역할을 하고 있다”며 “앞으로도 더 많은 구민이 걷기의 즐거움을 누리며 건강한 삶을 이어갈 수 있도록 다양한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.