2만원짜리 기차표가 20만원으로 치솟아 “주장 등 선수들 팬 버스비 직접 부담키로”

[헤럴드경제=손미정 기자] 독일 축구 대표팀 선수들이 2026 북중미 월드컵 조별리그 최종전 관람에 나선 자국팬 600명에 대한 버스 이동 비용을 부담하기로 했다.

11일(현지시간) BBC 등에 따르면 독일축구협회는 이날 성명을 내고 “월드컵 기간 뉴욕 지역의 버스와 열차 비용이 크게 오른 상황을 고려해 독일 대표팀 선수들이 조별리그 최종전 관람을 위한 팬 600명의 무료 교통편을 마련했다”고 밝혔다.

그러면서 “주장 요주아 키미히를 비롯한 선수들이 에콰도르전이 열리는 뉴저지 경기장까지 팬들을 실어 나를 버스 비용을 직접 부담하기로 했다”고 덧붙였다.

이처럼 독일 선수들이 직접 팬들의 이동을 위해 팔을 걷은 이유는 미국 현지의 교통비가 폭등했기 때문이다.

독일은 오는 25일 미 뉴저지주의 메트라이프 스타디움에서 에콰도르와 E조 최종전을 치른다. 뉴욕 중심부에서 경기장까지는 평소 기차로 12.90달러(1만9800원) 수준이지만, 월드컵을 앞두고 한때 150달러(약 23만원)까지 치솟았다. 현재는 비판 여론으로 인해 98달러(약 15만원)로 떨어진 상태다.

같은 구간을 운행하는 셔틀 요금도 처음에는 80달러로 책정됐지만, 비슷한 이유로 현재는 20달러로 낮아졌다.

이 같은 요금 폭등 현상에 대해 뉴저지 주지사는 국제축구연맹(FIFA)이 교통비 보조를 거부했기 때문이라고 설명했다고 BBC는 전했다.

애초 2026 북중미 월드컵의 공동 개최국인 미국은 2018년 유치 당시 팬들이 경기장을 오갈 수 있는 무료 대중교통 제도를 운용하기로 약속했다. 하지만 2023년 합의안 일부가 수정됨에 따라, 관중들에게 실제 운영 비용 수준의 교통비를 부과키로 결정했다.