“오랜 시간 기억이 좋은 추억으로 남길”

[헤럴드경제=손미정 기자] 넥슨이 2001년 선보인 온라인 게임 ‘크레이지 아케이드’의 서비스가 25년 만에 종료된다.

넥슨은 11일 홈페이지를 통해 오는 8월 13일 오전 9시에 ‘크레이지 아케이드’ 서비스를 종료한다고 밝혔다.

제작진은 “갑작스러운 소식으로 큰 아쉬움을 드리게 되어 진심으로 죄송한 마음”이라면서 “그동안 함께해 주신 크아 가족 여러분들께 다시 한번 진심으로 감사드리며, 오랜 시간 동안 함께했던 기억들이 좋은 추억으로 남기를 바란다”고 밝혔다.

서비스 종료에 따라 유료 상품 판매와 프리미엄 PC방 혜택, 도전 패션왕 비엔비 이벤트, 신나는 주말 이벤트 등은 11일 점검 이후 종료된다.

또한 제작진은 서비스 종료 전까지 이용자들에게 감사의 의미를 담아 기존에 유료로 팔던 캐릭터와 아이템을 무료로 지급한다. 제작진은 “이벤트 기간동안 상시로 경험치 및 루찌 획득량이 10배 증가한다”며 “이벤트 보상 아이템은 접속 시 크아 미션을 통해 지급된다”고 설명했다.

국내 대표 장수 게임인 크레이지 아케이드는 ‘카트라이더’·‘버블파이터’ 등을 비롯한 ‘크레이지 파크’ 지식재산(IP)의 기원이 된 게임이다. 하지만 넥슨의 비수익 사업 정리 기조에 따라 매출 기여도와 신규 이용자 유입이 적은 ‘크레이지 아케이드’가 정리 대상이 된 것으로 풀이된다.

제작진은 “남은 기간 동안 이용에 불편함이 없으시도록 후속 조치 및 안내에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.