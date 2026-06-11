경제6단체 입장문서 “산업 전반 지장” 우려 표명 “정부도 협상 재개 지원해야…대화로 해결 모색”

[헤럴드경제=김현일 기자] 경제계가 수도권 레미콘 운송노동조합의 운송 거부에 대해 “건설 현장은 물론 산업 전반에 막대한 지장을 초래하고 있다”며 우려를 표했다.

경제6단체는 11일 발표한 입장문에서 “건설 산업의 핵심 자재인 레미콘 공급이 차질을 빚을 경우 주요 기간 시설의 공정 중단이 불가피하다”며 “특히 수도권은 반도체 공장, 주택·인프라 등 국가 경제와 민생에 직결된 공사 현장이 집중돼 사태 장기화 시 국민경제 전체로 피해가 확산될 우려가 크다”고 지적했다.

이어 “레미콘 업계는 물량 감축 등으로 가동률이 14%에도 못 미치는 상황에서 유가 등 원가 상승으로 어려운 현실임에도 불구하고, 국가 경제를 고려해 노조와 합의를 한 바 있다”며 “이번 운송 거부는 어렵게 이뤄진 노사 합의를 파기하고 시작됐다는 점에서 아쉬움이 크다”고 밝혔다.

그러면서 “고물가와 건설경기 침체로 관련 산업이 위기를 겪는 상황에서, 운송 거부에 나서기보다는 위기 극복과 상생을 위한 지혜를 모아야 할 시점”이라며 “운송 단가를 비롯한 당면 현안은 대화와 타협을 통해 합리적인 해결책이 모색돼야 한다”고 강조했다.

경제6단체는 “정부는 협상이 조속히 재개될 수 있도록 적극 지원에 나서는 한편, 레미콘 공급 안정화와 현장 피해 최소화를 위한 대책에 힘써달라”고 당부했다.

이어 “경제계도 건설 현장의 안정과 첨단산업 적기 투자가 차질 없이 진행될 수 있도록 적극 협력해 나갈 것”이라고 밝혔다.