행안부, 지방정부 합동평가 공개…부산·전남, 기후 대응 분야 우수사례

[헤럴드경제=이태형 기자] 전북과 경남이 전국 17개 시도를 대상으로 실시한 ‘2026년 지방자치단체 합동평가’에서 정량평가 목표 달성도 100%를 기록했다. 정성평가에서는 부산과 경기가 각각 시도 부문 최다 우수사례를 배출했다.

행정안전부는 11일 이 같은 내용의 2026년 지방정부 합동평가 결과를 발표했다.

지방정부 합동평가는 국정의 통합성과 효율성, 책임성을 확보하기 위해 행안부 장관이 매년 중앙행정기관의 장과 공동으로 시도의 국가위임사무, 국고보조사업, 국가 주요 시책 추진 성과를 평가하는 제도다.

행안부는 올해 처음으로 기후 대응과 안전관리 등 국민 생활과 밀접한 주요 국정 시책 5개 지표를 중점과제로 선정했다.

정량평가는 시도별 여건을 고려해 부여된 목표치 달성 여부를 평가하는 방식으로 진행됐다.

평가 결과 전국 평균 목표 달성도는 96.52%였다.

시 단위에서는 울산, 세종, 대구 순으로 달성도가 높았고, 도 단위에서는 전북과 경남이 목표 달성도 100%를 기록했다. 이어 경기·강원·경북이 각각 98.96%의 달성률을 보였다.

합동평가단이 우수사례를 선정하는 정성평가에서는 총 270건의 후보 사례 가운데 64건이 우수사례로 선정됐다.

시 단위에서는 부산이 9건으로 가장 많았고 광주 7건, 대구·인천 각 5건 순이었다. 도 단위에서는 경기 11건, 경남 9건, 강원·제주 각 3건이 우수사례로 선정됐다.

국민이 직접 참여한 국민평가에서는 시도가 제출한 우수사례 34건을 대상으로 심사를 진행해 10건의 우수사례를 선정했다.

중점과제인 기후 대응 분야에서는 부산과 전남이 우수사례로 선정됐다.

시 단위에서는 서울·인천·광주·울산이, 도 단위에서는 전남·충북·경남·제주가 각각 우수사례로 뽑혔다.

안전관리 분야에 대한 국민 체감도 조사 결과 지방정부의 안전관리 정책은 인지도와 체감 효과가 비교적 높았으나 산업재해 예방 활동은 정책 인지도와 효과성 측면에서 다소 부족한 것으로 분석됐다.

행안부는 평가 결과를 내고장알리미 누리집에 공개하고 우수사례집을 발간해 전국 지방정부에 확산할 계획이다.

또 우수 시도에는 특별교부세 등 재정 인센티브를 제공하고 단체표창과 유공자 포상도 실시할 예정이다.