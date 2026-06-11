[헤럴드경제=김해솔 기자] 한병도 더불어민주당 원내대표와 정점식 신임 국민의힘 원내대표가 11일 취임 후 첫 상견례를 가졌다. 제22대 국회 후반기 원(院) 구성을 앞두고 만난 양당 원내 사령탑은 첫 만남부터 뼈 있는 설전을 주고받으며 치열한 탐색전을 벌였다.

한 원내대표는 이날 국회 민주당 원내대표 회의실을 방문한 정 원내대표를 맞아 “최근 중동 사안, 민생 현안 등이 만만치 않아 여야가 날을 새더라도 빨리 원 구성을 마쳐야 한다”며 “효능감 있는 모습으로 국민께 평가받는 국회가 되도록 함께 머리를 맞대고 노력했으면 좋겠다”고 했다.

이에 정 원내대표는 거대 여당의 독주 프레임을 파고들며 응수했다. 정 원내대표는 “거대 의석을 가진 민주당의 한 원내대표께서 많은 양보를 해 주시면 되겠다”며 “다수당에 의한 일방적인 독주가 계속되면 여야 모두 공멸할 수밖에 없고 국민에게서 버림받을 수밖에 없다”고 맞받았다.

다만 6·3 지방선거 당시 발생한 ‘투표용지 부족 사태’ 규명에는 신속히 공조하기로 합의했다. 한 원내대표는 “다행히 이 문제에는 여야 이견이 없다. 진상을 규명하고 책임자를 처벌해 다시는 이런 일이 발생하지 않게 하겠다”고 밝혔고, 정 원내대표 역시 “원 구성 전 국조에 합의한 것은 굉장히 이례적이다. 그만큼 사태를 심각하게 생각하기 때문”이라고 화답했다.

양측은 소통을 강조하는 덕담을 나눈 뒤 7분간 비공개 회동을 이어 갔다. 정 원내대표는 회동 후 기자들과 만나 “대화를 통해 모든 현안을 해결하자는 말씀에 한 원내대표도 동의했다”며 수시 소통 기조를 재확인했다. 양당 원내대표는 이날 오후 조정식 국회의장 주재로 다시 만나 원 구성 협상을 이어 갈 계획이다.