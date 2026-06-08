방중 당시에도 도착 직후에만 포착

[헤럴드경제=이영기 기자] 시진핑 중국 국가주석이 방북한 가운데 행사 첫날 공식 행사에는 김정은 북한 국무위원장 딸 주애가 모습을 드러내지 않고 있다.

연합뉴스에 따르면 8일 중국중앙(CC)TV와 신화통신은 시 주석의 방북 첫날 열린 공항 환영식과 김일성 광장 환영 행사 보도에서 주애의 모습은 보이지 않았다고 보도했다.

김 위원장과 부인 리설주 여사는 이날 공항과 김일성 광장에 먼저 도착해 시 주석 부부를 맞이했다. 이 과정에서 주애는 모습을 보이지 않았다. 리 여사는 방북 행사 내내 시 주석의 배우자 펑리위안 여사를 전담 수행했다.

앞서 주애는 지난해 9월 중국 전승절 계기로 이뤄진 김 위원장의 베이징 방문에 동행하면서 ‘후계자 내정설’에 무게가 실리기도 했다.

과거 김정일 국방위원장과 김정은 국무위원장 역시 후계자 내정 단계에서 부친과 함께 중국을 방문해 일종의 신고식을 치른 전례가 있다.

그러나 당시에도 주애는 도착 직후에만 모습을 보였을 뿐 베이징에 54시간 체류하는 동안 주요 공식 행사에는 나타나지 않았다.

주애의 방중이 4대 세습 후계자로서 입지를 다지기 위한 행보라기보다는 단순한 ‘견문 넓히기’ 차원이었을 것이라는 신중론이 제기됐다.

한편 환영 행사에서는 북한 노동당과 내각 최고위급 실세들이 총출동해 견고한 북중 연대를 과시했다.

김일성 광장에서 열린 환영식에는 조용원 최고인민회의 상임위원장을 필두로 박태성 내각총리, 김재룡·리일환·김성남 당 비서와 최선희 외무상, 노광철 국방상, 김수길 평양시당위원회 책임비서 등이 나와 중국 측 대표단을 맞이했다.

이어진 정상회담에는 북측에서 박태성 내각총리, 김재룡·리일환·김성남 당 비서, 최선희 외무상, 노광철 국방상, 그리고 김덕훈 제1부총리 등이 배석했다.