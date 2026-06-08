[헤럴드경제=김보영 기자] 임신 5개월의 몸으로 빚에 시달리며 시장에서 채소를 판매하던 태국의 20대 여성이 꿈에서 본 숫자를 따라 산 복권으로 1등에 당첨됐다.

2일(현지시간) 태국 매체 카오소드에 따르면 탁 주 출신의 라후 소수민족 여성 인티라 사이순(25)은 꿈에 나온 노인의 권유에 따라 복권을 구매한 뒤 태국 복권 최고 당첨금인 600만바트(약 2억8000만원)에 당첨됐다.

정부 복권 사무국은 지난 1일 추첨 결과를 발표했고, 1등 당첨자는 무앙 지구 캄팽펫 쇼핑센터 시장에서 채소를 판매하던 인티라로 확인됐다.

인티라는 현지 매체에 “꿈에서 한 노인이 나타나 ‘173770번 복권을 사라’고 지시했다”며 “당첨되면 자신을 위해 공덕을 쌓으라고 말했다”고 전했다.

그는 꿈을 꾼 다음 날 복권 판매대에 진열된 복권 중 꿈에서 본 번호와 일치하는 ‘770’이 포함된 복권을 발견했다. 해당 번호가 적힌 복권은 두 장뿐이었지만, 형편이 넉넉지 않아 한 장만 구매했다고 한다.

추첨 결과 해당 복권이 1등에 당첨되면서 그는 인생 역전의 주인공이 됐다. 인티라는 당첨 사실을 확인한 뒤 눈물을 쏟으며 “우승할 거라고는 전혀 예상하지 못했다. 채소 대금 등 빚 때문에 가게에 물건을 채워 넣을 돈조차 거의 없었다”고 말했다.

소식이 알려지자 시장 상인들이 몰려와 축하를 전했다. 인티라는 꿈에 나타난 노인에게 한 약속을 지키기 위해 고향 마을인 탁 주 도이 무세르에 있는 사원에 기부할 계획이라고 밝혔다. 또한 현재 임신 ​​5개월인 태아가 행운의 원천일지도 모른다고 언급하며 앞으로도 채소 장사를 계속할 것이라고 덧붙였다.