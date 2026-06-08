“탱크데이 표현에 불매운동까지 갔다면” “대통령·여당 불매 및 퇴출 선동할 사안”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 이준석 개혁신당 대표는 친여 성향 유튜브 방송 ‘매불쇼’의 진행자 최욱씨가 “일베를 온라인상 탱크로 밀어버려야 한다”고 한 발언에 대해 이재명 대통령의 입장을 촉구했다.

8일 정치권에 따르면 이 대표는 전날 소셜미디어(SNS)에서 이번 논란을 두고 “탱크라는 단어에 대한 감수성이 사람마다 다를 수 있다. 누구는 오월 광주를 떠올리며 먹먹해질 수 있고, 누군가에게는 감수성 없이 스쳐 가는 밈일 수도 있다”라며 “하지만 일관성은 있어야 한다”라고 지적했다.

그러면서 “이재명 대통령은 최소한의 일관성과 양심이 있으면 지나쳐서는 안 될 것”이라고 강조했다.

이 대표는 “(스타벅스의) ‘탱크 데이’라는 표현에 꽂혔던 대통령이고, 불매 운동까지 갔다면, ‘전두환처럼 탱크로 밀어버려야 된다’는 말이 나왔을 때 대통령이 언급하고 여당 정치인들이 불매 및 퇴출을 선동해야 할 사안”이라고 주장했다.

앞서 방송인 최욱은 지난 5일 유튜브 방송 ‘매불쇼’에서 2030 우경화를 주제로 이야기하던 중 극우 사이트인 ‘일베’를 범죄화해야 한다고 주장하면서 “(일베가) 양지로 올라오는데 이놈들이 아주 동경하는 게 전두환이다. 온라인상에서 (일베) 범죄만큼은 탱크로 밀어버려야 한다”고 말했다．

앞서 이재명 대통령은 스타벅스코리아가 5·18 민주화운동 기념일에 진행한 ‘탱크텀블러’ 프로모션이 논란이 될 당시 “저질 장사치의 비인간적 막장 행태”라고 분노를 표현한 바 있다.