[헤럴드경제=정석준 기자] 개혁신당은 8일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 관련 특검 추진과 재선거 실시를 주장했다.

이준석 개혁신당 대표는 이날 국회에서 열린 개혁신당 최고위원회의에서 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 “특검은 불가피하다”며 “특검 추천권은 야당에 주어져야 한다”고 밝혔다.

이 대표는 “이재명 대통령이 합동수사본부 구성을 신속하게 지시한 점은 긍정 평가한다. 하지만 정부가 관장하는 수사기관은 전재수 의원에게 무혐의를 줬던 상황이다. 누가 신뢰하겠나”라며 “국민의 알권리를 위해 국정조사는 신속히 진행하되, 책임자를 끝까지 가리기 위한 특검은 불가피하다”고 말했다.

이어 “큰 틀에서 특별검사 추천권은 야당에 주어져야 하고 필요하다면 그동안 사전투표에 의혹을 제기해 온 법조인들에게도 수사에 참여할 길을 열어 자신들의 설익은 주장을 노정하게 해야 음모론이 한계를 드러낼 것”이라고 덧붙였다.

그는 또 “이 사태의 출발점에는 정당한 분노가 있다. 투표소에서 투표용지가 동나 국민이 한 표를 행사하지 못했다”면서도 “문제는 이 정당한 분노 위에 전혀 다른 것이 올라타고 있다는 점”이라고 지적했다.

그러면서 “생전 처음 집회와 시위에 자발적으로 나선 분들은 ‘내 표가 사라졌다’는 대의명분 하나로 나오셨을 것”이라며 “전한길 씨, 모스 탄 씨 같은 분들이 끼어드는 순간 자발적으로 거리에 나선 분들의 진정성까지 함께 의심받는다”고 했다.

천하람 개혁신당 원내대표는 “이번 사태 본질은 국민의 참정권 침해이고, 그걸 근본적으로 바로 잡을 방안을 재선거밖에 없다”며 ‘선별적 재선거’ 실시를 제안했다.

천 원내대표는 “특검은 당연히 필요하다”면서도 사견을 전제로 “실제 투표용지 부족으로 투표가 중지됐던 투표소에 한정해 재선거를 실시하는 ‘선별적 재선거’를 주장한다”고 밝혔다.

방법론에 대해서는 “개혁신당을 포함한 주요 정당이 각자 선거소청을 제기하고, 선관위가 즉각 투표 중지 투표소에 대한 선거의 일부 무효를 결정하고 재선거를 실시하면 된다”고 설명했다.