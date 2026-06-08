[헤럴드경제=장연주 기자] 전세계 증시가 급락한 가운데, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 “AI의 미래가 매우 밝다는 것은 절대적인 사실”이라며 “주식을 더 저렴한 가격에 살 수 있게 됐다”고 말했다.

황 CEO는 8일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 최태원 SK그룹 회장과 공동 기자회견을 열고 이 같이 밝혔다.

그는 “AI의 미래가 매우 밝다는 것은 절대적인 사실”이라며 “과거 인터넷이 전세계의 인프라가 됐던 것처럼, AI가 전세계의 인프라가 될 것이라는 점은 완전히 기정사실화된 결론”이라고 말했다.

황 CEO는 “우리는 이미 매년 SK하이닉스로부터 수십억 달러 규모의 제품을 조달하고 구매하고 있으며, 이 규모는 앞으로 상당히 정말 실질적으로 더 커질 것”이라면서 “주가와 관련해서는 모두가 아주 기뻐해야 마땅하다”고 강조했다.

최근 주식시장이 급락했지만, 그는 주식시장에 어떤 일이 일어나든 여러분은 아주 기뻐해야 한다”며 “지금 할인된 가격에 살 수 있기 때문”이라고 덧붙였다.

한편, 이 같은 발언이 나온 이날 오전 코스피는 장 초반 8% 넘게 급락하며 8000선을 내줬다.

미국 반도체주 급락과 원·달러 환율 상승이라는 악재가 겹치면서 삼성전자 30만원선과 SK하이닉스 200만원선도 동시에 붕괴됐다. 개장 3분 만에 서킷브레이커가 발동됐고 코스닥시장에서도 매도 사이드카가 발동되는 등 투매 양상이 나타나고 있다.

앞서 지난 주 말 뉴욕증시에서는 엔비디아(-6.20%)와 마이크론테크놀로지(-13.25%) 등 기술주가 급락하며 필라델피아반도체지수가 10.26% 폭락했다. 이는 미국의 고용지표 호조로 연내 금리 인상 우려가 커졌기때문으로 보인다.